Se målene fra kampen øverst

To mål fra Paul Pogba og ett fra Anthony Martial sikret en pangstart på Champions League på kunstgresset i Sveits for United.

Mourinho lot landsmannen og sommersigneringen Diogo Dalot (19) få sin debut i oppgjøret.

Back-hyllest

Høyrebacken imponerte og fikk ros fra Mourinho etter kampen.

Diogo Dalot i aksjon. Foto: Fabrice Coffrini

– Det var hans første kamp etter en kneoperasjon. Det var en veldig god og solid forestilling. Alle kan se potensialet, sa Mourinho, som mener Manchester United nå har funnet en høyreback for de neste ti årene.

Ikke noe press der altså.

En fornøyd Mourinho hadde også ros å gi til de fleste andre som spilte onsdag kveld. Venstreback Luke Shaws forestilling ble fremhevet som meget bra.

– Begge backene var en trussel. De hadde fantastisk bevegelse, dybde, innlegg, pasninger. De var involvert i de farligste situasjonene, de spile veldig, veldig bra.

Tomålsscorer Paul Pogba imponerte også portugiseren.

– Jeg tror ikke han kan score i hver kamp, men om han fortsetter å komme i scoringsposisjoner, kan det bli et pluss for laget. Det er jeg fornøyd med. Laget hadde god stabilitet i midtbanen, det gjorde at han kunne komme i de posisjonene. Jeg er mer fornøyd med laginnsatsen enn den til en enkelt spiller.

Misfornøyd med kunstgresset

Young Boys spiller på kunstgress. Før kampen ble det mye diskutert, og mange var negative til å spille mesterligafotball på et slikt underlag.

– Jeg forstår ikke hvordan man kan spille den gjeveste klubbturneringen på kunstgress. Det var sikkert noen spillere som var redde for å bli skadet. Noen av spillerne mine hadde vond i anklene, ryggen og var støle etter treningen tirsdag. Det var også litt frykt i duellene, sa Mourinho til Reuters etter kampen.

Manchester United har nå vunnet tre kamper på rad og virker å ha funnet godformen etter en trøblete sesongstart. Lørdag møter de Wolverhampton, som bare er poenget bak dem på tabellen.