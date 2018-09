Da Eline (11) ble dødssyk, kan det ha reddet livet til tvillingsøsteren

De eneggede tvillingene Eline og Karoline Lysberg (11) fra Rørvik levde et vanlig, aktivt liv med svømming, karate, håndball og dans etter skoletid.

– De var aldri syke, alltid friske og raske. Jeg kunne aldri tenkt at det plutselig skulle skje. Det var et sjokk, sier mamma Jeanette.

Men etter skoleferien merket Eline plutselig at noe ikke var som det skulle.

– Det begynte i starten av skoleåret. Det ble tyngre å gå til skolen, og jeg kastet opp veldig mye. Vi dro til legen fem ganger, og den siste gangen sendte han oss til Levanger sykehus, forteller Eline i søndagens dokumentarprogram Hjertebarna på TV 2.

Hjertesvikt, leverfeil og nyresvikt

På sykehuset fant de fort ut hva som var galt. Eline hadde akutt hjertesvikt, leverfeil og nyresvikt. Elleveåringen var så dårlig at hun ble sendt med helikopter til Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

– Jeg skjønte ingenting. Jeg trodde det var maretitt og ventet på å våkne, sier Jeanette.

Elines tilstand forverret seg stadig, og etter hvert ble hun så dårlig at legene bestemte seg for å sette henne i transplantasjonskø. Hun trengte et nytt hjerte.

– Eline ble veldig sint. Hun sa: «Hvorfor måtte de gjøre det på denne måten? Hvorfor måtte det bli sånn?». Hun håpet jo på å beholde sitt eget hjerte og bli frisk igjen, forteller pappa Roger.

Donorhjerte

Etter en tid i transplantasjonskø kom den etterlengtede telefonen fra sykehuset. De hadde funnet et passende donorhjerte til Eline.

– Den tanken om at noen må dø for at Eline skal få et nytt hjerte, den har endelig slått meg. Det vi kan gjøre nå, er å vise takknemlighet og selv bli organdonorer. Det er mange andre som også venter, sier Jeanette.

Eline i sykesengen på Rikshospitalet. Foto: Privat.

Da Eline fikk påvist hjertesvikt ble det gjort en hjerteundersøkelse av alle i familien.

Det ble oppdaget at tvillingsøsteren Karoline også hadde en svekket hjertefunksjon.

To uker senere, da Karoline var på vei til ny kontroll, kastet hun opp og hadde vansker med å puste.

– Da hadde vi plutselig to unger innlagt på sykehuset. Jeg kunne aldri drømt om det en gang, det er et mareritt. Plutselig så sitter vi inne på et rom med to unger som var innlagt. Det var tøft, forteller pappa Roger.

Dramatiske hjerteforandringer

Forandringen på Karoline sitt hjerte var dramatisk. Det gikk fra et friskt hjerte, til et hjerte det nesten var umulig å se bevegelser på under ultralyd.