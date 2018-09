Fra 1. juli skulle alle tobakkspakninger som selges i Norge, se like ut. Dette gjaldt også i taxfree-butikkene på flyplassene.

Dermed måtte alle opprinnelige farger og logoer fra produsentene fjernes fra pakkene.

Målet med endringen var å få ned tobakksalget, og å hindre rekruttering av nye forbrukere.

Men de foreløpige resultatene fra landets taxfree-butikker tyder så langt ikke på at dette har hatt noen effekt på salget.

– Resultatet har vært ingen endring i salget, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway til TV 2.

Det var Flysmart24.no som først omtalte saken.

Måtte oppbemanne grunnet forvirring

Dagestad forteller at de har hatt flere tilfeller der de har vært utsolgt for diverse tobakksprodukter, fordi produsentene har hatt manko på de nye forpakningene. Men ellers har salget gått som vanlig.

– Den største endringen har vært at kundene har måttet spørre mye mer om hjelp for å finne produktene. Flere av produsentene har også byttet navn, så det har vært litt jobb med å hjelpe folk, men det har vært en endring som har vært ventet, sier Dagestad.

BRUNGRØNNE: Slik ser de nye snuspakkene ut. Foreløpig har det hatt lite effekt på salget ved taxfree-butikkene. Foto: Bendiksby, Terje/Scanpix

Som et resultat av forvirringen blant kundene har det blitt et behov for å ha ekstra folk på jobb.

– Vi har måttet oppbemanne slik at det er nok ansatte som kan hjelpe kundene, og har kjørt ekstra opplæring slik at våre ansatte vet hva folk spør etter når de ber om hjelp, sier Dagestad.

For tidlig

Jakob Linhave er avdelingsdirektør for avdeling for miljø- og helse i Helsedirektoratet, som satte i verk de nye reglene. Han mener det er for tidlig å se noen resultater.

– Det var først nå i sommer dette trådte i kraft, slik at det er litt for tidlig å forvente resultater, sier Linhave til TV 2.

DIREKTØR for miljø- og helseavdelingen i Helsedirektoratet, Jakob Linhave. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Han påpeker at den aller viktigste hensikten bak de nye forskriftene og innføringen av nøytrale bokser er å hindre rekrutteringen av nye brukere blant barn og unge.

– Den viktigste årsaken til at vi innførte nøytrale bokser var for å fjerne markedsføringsflater, og for å hindre at barn og unge føler seg fristet til å begynne å røyke eller snuse, sier Linhave

Professor i markedsføring av Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen, sier til Flysmart24 at han er skeptisk til effekten av de nye fargeforskriftene.

– Vi vet at merker kan virke når man skal tiltrekke seg nye kunder, men ikke har noen effekt for etablerte brukere, spesielt innen tobakks- og snuskategorien. At omsetningen ikke vokser, kan være en god nyhet på lang sikt. På kort sikt har det liten eller ingen effekt. Det vi står igjen med er økte «letekostnader» for kunder og ansatte – noe som skaper frustrasjon for begge parter, sier Andreassen til Flysmart24.no.