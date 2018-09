Katalog-topper dømt for grovt bedrageri

Saken oppdateres

Siste: Daglig leder vurderer anke

Både styreleder Jonas Voldhagen Myrvold og daglig leder Amir Spjøtvold Mian dømmes til fengsel i to år og fire måneder.

Det fremgår i en fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett.

Tidligere denne uken møtte de avgåtte lederne i det omstridte selskapet 1801 Nummeropplysninga i retten for såkalte tilståelsedommer (se faktaboks under). Påtalemyndigheten mener de har solgt oppføringer i en nettkatalog basert på uriktige vilkår, og fakturert nordmenn for flere millioner kroner.

I dag kom dom i saken.

– For mild påstand

Mandag denne uken la aktor Aage Sliper Midling ned påstand for begge de to lederne om to år og to måneders fengsel, hvorav halvparten av perioden ble skulle gjøres betinget med fire års prøvetid.

Dette var for mildt, konkluderes det med i dommen.

Med bakgrunn i rettspraksis fra sammenlignbare saker, fant ikke dommeren grunn til å gjøre deler av straffen betinget. I skjerpende retning mener dommeren det trekker, at bedrageriet er begått i fellesskap og at det er et betydelig antall fornærmede i saken.

Begge de to fikk dermed strengere straff enn aktors påstand, nemlig to år og fire måneders fengsel.

Tone Hostvedt Aarthun fra advokatfirmet Hjort i Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Vurderer anke

– Dommen er vesentlig strengere enn det aktor i saken mente var riktig straff. Vår klient vurderer derfor naturligvis å anke avgjørelsen, sier Tone Hostvedt Aarthun som er Amir Mians forsvarer, til TV 2.

Myrvolds forsvarer Henrik Bliksrud har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelser.

Statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter, Unni Sandøy, sier til TV 2 at de nå følger med på hva partene foretar seg.

– Vi noterer oss at tingretten ikke har tatt vår påstand til etterretning. Vi mener det var en riktig påstand basert på den vurderingen vi gjorde. I vurderingen hadde vi stor vekt på prosessøkonomiske hensyn, sier Sandøy.

Henriks Bliksrud, Jonas Myrvolds forsvarer. Foto: Audun Braastad/NTB

Disse hensynene handler om hvor mye ressurser påtalemyndighet, domstol og samfunnet som sådan bruker på ulike straffesaker.

Dommen innebærer i praksis at de dømte må sitte i fengsel mer enn dobbelt så lenge som det påtalemyndigheten mente.

– Vi ser ikke bort fra at det vil komme en anke når straffen blir som den nå blir, og at noe av den prosessøkonomiske besparelsen vi ønsket å oppnå, dermed vil bortfalle, sier Sandøy.