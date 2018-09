Til sammen kom det inn over 150 meldinger om skader. Tallet er høyere ettersom om skader ute på sjøen og båter ikke er tatt med i tellingen, opplyser politiet til TV 2.

– Det har kommet inn meldinger om skader jevnt og trutt i hele natt. Verst var det rundt midnatt, da fikk vi inn flest meldinger, sier Frode Kolltveit, operasjonsleder i Vest politidistrikt til TV 2.

Mens uværet pågikk som verst, ble politiet nødt til å prioritere hva de skulle rykke ut på.

– Vi prøver å være tilstede når det skjer så mye. Men det er svært vanskelig å være med på alt. Det ender med at vi må prioritere personskader, trafikk og etterforskning, sier Kolltveit.

Heldigvis ble det ingen personskader som følge av stormen.

– Vi har vært heldige, det har ikke kommet inn meldinger om personskader av betydning. Det meste går på trær som har blåst over strømledninger, båter som er borte og skader på bygninger, sier operasjonslederen til TV 2.

Vanskelige redningsoperasjoner

All vinden vanskeliggjorde arbeidet ved flere redningsoperasjoner, blant annet da en båt sto i brann utenfor Askvoll i Sogn og Fjordane rundt midnatt og da en mann skulle reddes ned etter en skyteulykke i Telemark onsdag kveld.

På Nordvestlandet har det blåst godt gjennom natta. På Herøy i Møre og Romsdal måtte brannvesenet rykke ut etter midnatt for å sikre en innblåst dør på en restaurant i Fosnavåg og senere for å sikre utblåst vindu i Ålesund.

Den kraftigste vinden ble målt på Jølster med vind på 51 m/s. Til sammenligning er orkan styrke 33 m/s.

Innstilte tog og fly

Som følge av vinden ble flere fly innstilt og omdirigert natt til torsdag. Avinor opplyser at noen fly fortsatt er innstilt på torsdag morgen.

Stormen har også ført til at Bergensbanen er stengt. Et tre veltet over kjøreledningene, og et fult tog måtte snu ved Hønefoss. Banen er fortsatt stengt torsdag morgen, men det er satt inn buss for å frakte passasjerene.

– Det ligger en kontaktledning på bakken ved Voss to steder, som fører til at Bergensbanen er stengt. Den har vært stengt siden 23.00, og vil nok være stengt en god del tid fremover, sa Dag Svindsås, medievakt i BaneNor til TV 2 natt til torsdag.

Isolert og strømløse hus

Torsdag formiddag er 8466 strømkunder fremdeles uten strøm. På et tidspunkt var rundt 19.000 kunder i bergensområdet strømløse.

To forskjellige steder på fylkesveg 609 ble stengt som følge av ras, ifølge Politidistrikt Vest, og store deler av Askvoll i Sogn og Fjordane er fortsatt isolert torsdag morgen, noe som gjør at rundt 3000 innbyggere er isolert.

– Flere biler var stengt inne mellom rasene, men ble evakuert ut i løpet av natten, opplyser Vegvesenet til TV 2 torsdag morgen.