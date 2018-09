– Ansatte i Oslo-skolen utmattet av varslersaken

– Det har egentlig ikke vært ro siden Malkenes-saken. Siden det har det vært støy rundt arbeidsplassen vår, og det er ubehagelig i lengden. Små vindkast og stormer tåler vi godt, men når det varer over lang tid er det ganske utmattende for de som jobber i administrasjonen, sier hovedverneombudet.

– Hvordan oppfattet de ansatte i administrasjonen Malkenes-saken?

– De fleste av oss oppfattet det som en ikke-sak, men den fikk fryktelig mye oppmerksomhet og avstedkom mye støy.

– Tappes for energi

Alnæs sier det er slitsomt og utmattende for de ansatte å se omtalen arbeidsplassen får i media om dagen.

– Det er veldig mye støy nå. Vi skulle gjerne vært denne situasjonen foruten. Vi jobber hver dag for en best mulig skole. Den energien som tapes her burde vært brukt til å lage en best mulig utdanning til Oslos elever og lærlinger. Det er derfor vi er her, og den jobben forstyrres nå.

Hovedverneombudet mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) burde fulgt de ordinære rutinene i behandlingen av varslene mot Torkildsen.

– Verneombudene her mener det bør behandles som et hvilket som helst annet varsel i kommunen. Det tror jeg vil gi den mest troverdige behandlingen av varselet. Da vil det være et profesjonelt apparat som er vant til å behandle varsler.

Varslere sjokkert

Det er vanligvis kommunes sentrale varslingsråd som behandler varsler, men tirsdag opplyste byrådsleder Johansen at han skal håndtere varslingssaken selv.

Thorkildsen er anklaget for utilbørlig lederstil, tre brudd på taushetsplikten, samt brudd på offentlighetsloven og anskaffelseregelverket.

– Første fase vil være å innhente informasjon. Da bruker jeg internrevisjonen i Oslo kommune, uttalte Johansen til TV 2.

Han understreket at internrevisjonen kan innhente både intern og ekstern bistand når de skal intervjue varslerne og granske påstandene mot Thorkildsen.

Men de som har varslet reagerer sterkt mot at Johansen skal være ansvarlig for håndteringen av varslene.

– Dette er mildt sagt sjokkerende, heter det i en e-post TV 2 har fått tilgang til, som skal være sendt fra varslerne til opposisjonen i Oslo bystyre.

Vil ikke forklare seg

Det er anonyme toppledere i Oslo-skolens administrasjon som har varslet om Thorkildsen. I e-posten gjør de det klart at de nekter å forklare seg hvis det ikke blir en ekstern gransking.

«Ingen av varslerne kommer til å gi uttalelser til ansatte i Rådhuset som skal undersøke varselet. De siste dagers medieomtaler der det lekkes fra fortrolige 1 til 1-samtaler fra både kommunaldirektøren og byrådslederen, gjør at varslerne ikke har tillit til at anonymiteten er garantert og at det ikke lekkes sensitiv informasjon».

Varslerne mener det er åpenbart at byrådslederen har en egeninteresse av utfallet i saken:

«Vi ber om at opposisjonen bidrar for å sikre at Oslo kommunes ansattes rettssikkerhet blir tatt på alvor. Det er åpenbart ingen andre som gjør».

De hevder at byråd Thorkildsen har brutt vernet mot varsling, og viser til at det ble sendt et nytt varsel mot Thorkildsen 14. september om brudd på reglene om gjengjeldelse.

« Det bemerkes at Thorkildsen gjentatte ganger har brutt vårt vern mot gjengjeldelse (..).Det anføres også at byrådslederen har tatt stilling til deler av varselet i mediene, og vi derfor ikke kan se at noen i Oslo kommune er habil til å håndtere dette. Vi forlanger derfor at dette håndteres av et eksternt miljø».

Thorkildsen ønsker ikke å uttale seg om varslersaken til TV 2.