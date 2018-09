Onsdag reiste USAs president Donald Trump til den orkanrammede delstaten North Carolina, der han delte ut mat og oppmuntrende ord.

Trump ville med egne øyne se ødeleggelsene ekstremværet førte med seg og bidra litt i hjelpearbeidet.

I byen New Bern hadde uværet skylt en stor seilbåt og vrakgods inn i bakgården til en huseier.

– Er det din båt, spurte presidenten.

Da mannen ristet på hodet og sa «nei», smilte Donald Trump og svarte:

– I det minste har du fått en fin båt av avtalen, skriver New York Times.

Presidenten stilte opp sammen med andre frivillige og delte ut mat til trengende. Han tok seg også tid til å snakke med noen av dem som kom for å få hjelp.

37 bekreftet omkommet

Trump benyttet videre anledningen til å hylle de mange frivillige som deltar i arbeidet med å dele ut mat og rydde opp etter Florences herjinger.

37 mennesker var onsdag bekreftet omkommet i ekstremværet, som brakte med seg enorme nedbørsmengder, med flom og oversvømmelser som resultat.

Men da North Carolinas guvernør, demokraten Roy Cooper, ba Trump om økonomisk bistand til opprydningsarbeidet, svarte presidenten noe ullent: «Jeg kommer».

Dagen før han dro til North Carolina, hyllet presidenten seg selv og myndighetene for å gjøre en god jobb.

– Nå sier alle for en fantastisk jobb vi gjør med orkanen Florence, og de har 100 prosent rett. Men ikke la dere lure, før eller siden i nær fremtid kommer Demokratene til å klage over at FEMA, militæret og de som først rykker ut, som alle er utrolige, er en tragedie og ikke gjør en god nok jobb, skrev Trump på Twitter.

FEMA er den amerikanske føderale krisemyndigheten. (TV 2/NTB)