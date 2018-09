Servicehefte har tradisjonelt vært et viktig verdipapir for brukte biler. Et komplett utstyrt servicehefte er gjerne en god indikator på at bilen har blitt skikkelig fulgt opp. Dermed har det også mye å si for verdien til bilen.

Rent konkret er dette et stempel fra verkstedet der servicen er gjort, sammen med underskrift fra mekaniker. Nettopp dette med stempel er noe mange av oss har blitt opplært til å sjekke ut. Det er det som beviser at servicen er gjort hos et merkeverksted.

Tar service på bilen selv

Derfor stusset vi i Broom-redaksjonen litt forleden, da vi fikk et tips med link til en annonse på finn.no. Tipset kom fra en leser som hadde sett en annonse for nettopp stempler. Og ikke hvilke som helst stempler. Nei, her dreier det seg om logoen til en rekke bilmerker. Som det heter i annonsen:

Stempel for å stemple i serviceheftet når du har tatt service selv. Likt som forhandler bruker. Selges i valgfri farge.

Dette synes vi var såpass spesielt at vi måtte ta en telefon til selger. Han er midt i 20-årene og bor i Kvinnherrad i Hordaland. Selgeren forteller at han selv jobber som mekaniker, da primært med pumper til offshore og maritim industri. Med en slik bakgrunn tar han også service på bilen selv.

Servicehefte: Noe av det viktigste en bruktbil kan ha

Unngå misforståelser

– Ja og det gjør helt sikkert mange andre også. Derfor synes jeg det er viktig å kunne dokumentere at det faktisk er gjort. Da er dette en fin måte. Jeg har over en periode importert og solgt noen smågreier fra utlandet som litt hobby og litt «attåtnæring», uten at jeg tror jeg kommer til å bli rik av det. Da jeg helt tilfeldig kom over disse stemplene, syntes jeg de var geniale for hobbymekanikere som meg selv, forklarer selgeren.

– Tanken om at disse kan misbrukes av folk som plutselig har behov for et komplett servicehefte, eller vil «rekonstruere» et servicehefte, har ikke slått deg?

– Nei, egentlig ikke. Jeg tror folk stort sett er ærlige og som sagt: Dette er ikke for profesjonelt bruk, de har jo egne stempler. Folk må jo informere om de servicene de har tatt selv, slik at misforståelser unngås, akkurat på samme måte som om kilometerstanden har blitt korrigert, for eksempel ved speedometerbytte. Det må man også opplyse om, utdyper han.

Servicehefte: Pass opp hvis det bare har "blitt borte"

Lurt opp i stry

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har ikke mye til overs for produktet:

– Nei, dette synes jeg er å legge opp til svindel. Det gir en gyllen mulighet for "kjeltringer og cowboyer" i bransjen, dem er det dessverre noen av. Og resultatet er at kjøpere kan bli lurt opp, sier Møller Johnsen.

– Er det egentlig så alvorlig?

– Ja, et falskt servicehefte er så alvorlig. Da gir bilen seg ut for å ha en annen historikk enn den egentlig har. I praksis er det da umulig å vite hva slags vedlikehold den har hatt, hva som har blitt gjort – og hva tidligere eiere eventuelt bare har gitt blaffen i å gjøre. Biler man absolutt ikke bør kjøpe, kan plutselig framstå som gode og riktige kjøp. Det er ikke bra, sier Møller Johnsen.

Dette service-varselet kan du faktisk lure deg unna

Dokumentforfalskning

– Et komplett servicehefte kan øke bilens verdi mye, nettopp fordi det viser at bilen har blitt godt tatt vare på og fulgt opp regelmessig underveis. Alle er nok ikke like ærlige som det selgeren her tror og håper på. En kjøper kan tro at servicehistorikken er komplett og i orden, og at en viktig del som for eksempel registerreimen er skiftet. Så ryker den, og reparasjonen kan beløpe seg til flere titusen kroner. Det er ikke greit!

Møller Johnsen peker også på at det å jukse med et servicehefte naturligvis er ulovlig, og kan få store konsekvenser for den som gjør det.

– Vi snakker dokumentforfalskning. De som faller for fristelsen til å gjøre noe slikt kan få store problemer i etterkant. Dessverre er det nok også slik at det er vanskelig å bevise konkret hvem som har gjort det. Det gjør at mange kan ta sjansen, selv om de vet at det er ulovlig.

Disse stemplene kan være mistenkelig like et stempel fra en merkeforhandler, mener Brooms redaksjonssjef. Faksimile fra finn.no

Sjekke med kritisk blikk

– Men hva om tidligere eiere virkelig har tatt service selv, og bare vil dokumentere det ved å bruke et slikt stempel?

– Det er uansett ikke greit. Jeg har vært borti mange tilfeller der mekkekyndige eiere har skiftet ting selv. Det vanlige da er å legge ved kvittering på delene, skrive opp dato for når dette er gjort, og legge det ved serviceheftet. Det er ryddig og helt i orden. Så må man som kjøper vurdere om man stoler på at vedkommende har forutsetninger til å gjøre dette riktig. Men hvis han eller hun slenger på et stempel i tillegg, ville i alle fall jeg blitt svært skeptisk, sier Brooms redaksjonssjef.

Hans råd til bilkjøperne er å sjekke serviceheftet nøye – og med et kritisk blikk:

– Disse stemplene har hverken firmanavn, adresse, telefonnummer eller organisasjonsnummer, bare en merke-logo. Slik sett er det ikke noen stor sak å avsløre dem. Men hvis man ikke vet hva man skal se etter, og bare skummer gjennom serviceheftet for å se om det er stempel i riktige felter – da kan nok mange bli lurt. Man må se nøyere etter. Og er man i tvil, er det viktig å kontakte verkstedet for å få bekreftet servicehistorikken, avslutter Møller Johnsen.

