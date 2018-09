– Skillet mellom gambling og videospill viskes ut

På grunn av den sterke kritikken har flere spill valgt å fjerne elementer som kan bedre progresjonen i et spill fra «loot boxes», hvilket har gjort de mindre attraktive. Andre har fjernet de helt.

Brukte 36.500 kroner på pakker

En person som virkelig har testet ut hva man kan få igjen for pengene sine er Rune Mentzoni, forsker og førsteamanuensis ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

– Jeg hadde et ønske om å se hvordan dette ligner på pengespill, sier Mentzoni til TV 2.

Fra februar til mai i år brukte han totalt 3800 euro – eller 36.500 norske kroner – på spillerpakker i FIFA 18 Ultimate Team.

Resultatene var nedslående: Av de 6992 spillerkortene han fikk var ikke én eneste spiller ranket blant topp 9 i FIFA 18.

– Som regel viser det seg du får ganske mye mindre tilbake enn du skyter inn. De mest attraktive kortene er ekstremt vanskelige å få fatt i gjennom disse pakkene. Dette er informasjon som spillerne ikke har, sier FIFA-forskeren.

I dag har Lotteritilsynet følgende definisjon på pengespill: Det må koste noe å kjøpe vinnersjansen, en eventuell gevinst må være helt eller delvis tilfeldig og premien må ha en økonomisk verdi.

FORSKER ved Universitetet i Bergen, Rune Mentzoni. Foto: UiB

Ettersom det man kan «vinne» gjennom FIFA ikke har en verdi utenfor spillet og ikke kan selges videre for ekte penger, regnes det ikke som pengespill. Den definisjonen mener Mentzoni er utdatert.

– Som psykolog mener jeg den definisjonen er gammeldags. Selv om dette ikke har noen verdi for andre, har det en verdi for deg. Alle som spiller denne typen spill vet at de mest attraktive kortene har stor verdi for deg selv i spillet, uansett om det kan selges eller ei. Derfor er det flere som bruker titusenvis av kroner på dette, sier han.

Men det er andre spill enn FIFA som lever enda farligere hvis dette en dag blir regulert i Norge. For det finnes uhorvelig mange spill – eksempelvis «Counter Strike: Global Offensive» – der det er lagt til rette for at man kan kjøpe og selge «loot boxes» og det man får gjennom disse direkte fra andre spillere for ekte penger.

Mentzoni mener det er to tiltak som må iverksettes for å få noenlunde bukt med problemet: Aldersbegrensning og at man eliminerer noe av det tilfeldige elementet.

– FIFA har for eksempel tre års aldersgrense. Barn i den alderen har ingen forutsetninger for å skjønne hvordan dette fungerer, og blir i tillegg pepret med markedsføring i selve spillet, sier han.

– Spillere burde også kunne få konkret informasjon om hva man får tilbake for pengene sine, slik at en kan vite nøyaktig hvor stor sjanse man har til å få de beste kortene. Det kan også være et alternativ å gjøre det slik at alt man får i «loot boxes» kan kjøpes direkte, legger han til.

Forbudt i Belgia

Gjennom erklæringen har Norge og de andre landene gått inn for å få bukt med problemet, men i Norge har man foreløpig ikke sett på konkrete tiltak.

– Vi er ikke på det stadiet ennå. Vi ønsker med dette å invitere spillselskapene inn til en dialog med oss, og tror også at de selv ønsker dette, sier Henrik Nordal, direktør for Lotteritilsynet, til TV 2.

Dermed er det foreløpig ikke snakk om noen konkrete tiltak som forbud, slik som Belgia nylig har innført.

– Vi i Norge har allerede en dialog gjennom Forum for spilltrender, men for å få effekt trengs det også en koordinert internasjonal innsats.

Nordal forteller at de er spesielt bekymret for hvilke påvirkninger mikrotransaksjoner kan ha på barn og unge.

– Vi frykter at de kan få uheldige spillvaner som får konsekvenser både for dem selv og for foreldrene, sier han.