Torsdag formiddag offentliggjorde Norges Bank hovedstyrets rentebeslutning i en pressemelding.

Der ble det klart at styringsrenta skal heves med 0,25 prosentpoeng.

Renta har stått uendret på 0,5 prosent siden april 2016. Nå skal den altså heves til 0,75 prosent.

Dette er første gang siden juni 2011 at renta heves. Mange har derfor aldri opplevd at renta går oppover mens de selv har hatt boliglån.

Anslår rente på to prosent i 2021

I pressemeldingen fra Norges Bank heter det at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, med gradvis mindre ledige ressurser i økonomien og kapasitetsutnytting som nærmer seg normalt nivå.

Renteutsiktene er lite endret fra den forrige rapporten.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Renta skal altså videre oppover etter torsdagens økning. I prognosene i Pengepolitisk rapport anslår Norges Bank at styringsrenten gradvis skal heves til to prosent ved utgangen av 2021.

Under torsdagens pressekonferanse i Norges Bank sa Olsen at det har vært god vekst i norsk økonomi siden høsten 2016. Han pekte blant annet på at arbeidsmarkedet har vært i bedring.

– Den internasjonale oppgangen, høyere oljepris og lave renter har bidratt til å løfte veksten i økonomien. Det er utsikter til god vekst også fremover. Høyere sysselsetting og økt lønnsvekst vil trolig bidra til å holde veksten i husholdningenes forbruk oppe, sa Olsen.

Varslet på forhånd

Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet om renteøkningen i lang tid. Investeringsdirektør i HolbergFondene Gunnar Torgersen har kalt renteøkningen den mest varslede noensinne.

– Derfor vil ikke renteøkningen i seg selv gi noen store utslag i markedet, sier Torgersen.

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi.

Under Norges Banks forrige rentemøte vurderte sentralbanken at den økonomiske oppgangen fortsatte og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var nær et normalt nivå. Likevel tilsa utsiktene og risikobildet at styringsrenten ville bli satt opp i september.

Dyrere boliglån

Det at styringsrenten heves vil ikke ha noen umiddelbar effekt for nordmenn. Men som regel tar det ikke lang tid før bankene følger etter, og hever sine utlånsrenter.

Når utlånsrentene heves blir det større utgifter i måneden for alle som har boliglån. Derfor er det flere nordmenn som må belage seg på et strammere månedsbudsjett i tiden som kommer.

Når styringsrenta stiger fra 0,5 til 0,75 prosent, altså med 0,25 prosentpoeng, er det stor sannsynlighet for at renta på ditt boliglån også vil stige med 0,25 prosentpoeng. Har du for eksempel en rente på 2,25 prosent i dag, kan du forvente en økning til 2,5 prosent.