You wanted the best, you got the best!

Nyheten om at Kiss gir seg kom etter at bandet hadde åpnet finaleprogrammet av «America's Got Talent» i kjent stil med klassikeren «Detroit Rock City».

– Dette kommer til å bli vår siste turné, annonserte legendene fra scenen i følge magasinet Rolling Stone.

Men ingenting tyder på at de har tenkt å takke for seg i det stille.

– Det vil bli de mest eksplosive og største showet vi noensinne har gjort. Folk som elsker oss, kommer og ser oss. Har du aldri sett oss, er dette sjansen din, fortsatte gruppen.

Datoer for turneen, og hvor de skal opptre, kommer i løpet av de neste ukene. Avslutningen heter «End og the Road» og blir en verdensturné.

Dette er dog ikke første gang Kiss legger opp. Så langt tilbake som i 2000 takket bandet for seg. Turneen ble den siste med originalmedlemmene, men bare to år senere var Kiss tilbake på scenen.

Kiss ble dannet i New York i 1974 av Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss og Ace Frehley. Kiss besøkte Norge så sent som i fjor.