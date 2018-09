Ifølge foreløpige skadeoverslag har Florence ødelagt verdier for nærmere 140 milliarder kroner (17 milliarder dollar).

Bildene i artikkelen er tatt fra fly med spesialkameraer fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), og blir brukt til å estimere ødeleggelser, og kartlegge hvor hjelp må settes inn.

– Skadene vil ta uker, om ikke måneder å reprarere, sier guvernøren i North Carolina, Roy Copper.

41 døde

Minst 41 personer er døde etter uværet. Bare i North Carolina har 31 personer omkommet, ifølge lokale myndigheter.

Onsdag druknet to psykisk syke kvinner som var innelåst i en fengselstransportbil i Horry County, South Carolina. De to sjåførene kom seg uskadet ut, skriver CNN.

Kvinnene skulle transporteres fra sykehus i Loris til en psykiatrisk klinikk i Darlington da flomvann sveipet bilen avgårde.

Fremdeles stiger flomvannet i South Carolina, og det vil det gjøre ut uken, opplyser myndighetene.

President Donald Trump besøkte onsdag North Carolina for å se på skadene etter uværet Florence. Han vil besøke staten for å danne seg et overblikk over skadeomfanget der, opplyser presidentens talskvinne Sarah Sanders.

Millioner av døde husdyr

Det er imidlertid ikke bare menneskeliv som går tapt i ekstremværet. Oversvømte elver i North Carolina har rammet gårdsbruk i området og har tatt livet av 3,4 millioner kyllinger og kalkuner og 5500 svin.

Til sammen 16 elver i staten nådde tirsdag flomtopp, mens det er ventet at ytterlige tre elver vil nå toppen innen torsdag, ifølge delstatens landbruksdepartement.

North Carolina er blant delstatene i USA som produserer mest svin- og kyllingkjøtt, med en bestand på 9 millioner svin og oppfostring av 819 millioner kyllinger og 34 millioner kalkuner årlig.

Husdyr dør

Samtidig har 30 gårder nær Lumberton blitt isolerte av flomvann, noe som har hemmet matleveransen til landbruksdyr. Isolasjonen kan føre til at enda flere dyr dør.

En jordfyllingsdemning ved en gjødselslagune i Duplin County har bristet, noe som har frigitt store mengder dyreavføring. Flere dammer og demninger står i fare for å briste, noe som kan resultere i miljøskader.