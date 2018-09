Det var under et besøk på «Spis så mye du vil buffet» på den tyske sushi-restauranten Running Sushi forrige at Bobrowski fikk spisenekt.

– Han spiste for fem personer, det er ikke normalt, sier eieren av restauranten ifølge Washington Post.

Bobrowski følger en spesiell diett hvor han faster i 20 timer, for så å spise så mye som mulig etterpå. Den type spising ble for mye for restauranten

Ifølge avisen koster en buffet rundt 150 kroner. Selv tok Bobrowski det hele med et smil. Han skal ha spist nærmere 100 brett med sushi før restauranteieren fikk nok.

– Det var en blandet følelse av trist, sint og glad på en gang. Men til slutt tok jeg det med en god porsjon humor, sier Bobrowski til TV 2.

– Idet jeg skulle betale for maten, ønsket jeg å tipse, men servitøren ville ikke akseptere det, sa Bobrowski ifølge avisen.

For mange høres måltidet i overkant mye ut. Slik er det ikke for triatlonutøveren, som måtte spise dessert i ettertid.

– Det der er en vanlig middag for meg. Og det høres nok litt spesielt ut, men etter at jeg ble kastet ut, var jeg fortsatt sulten, så vi dro på et annet sted for å spise dessert, forteller Bobrowski til TV 2.

– Jeg fikk en diskré beskjed om at jeg er utestengt fra nå av, fordi jeg spiste for mye, utdyper han, som også fikk navnet «Sushi-mannen» i ettertid.

Det var mangelen på kjøp av drikkevarer som gjorde at sjefen kastet ut Bobrowski.

– Vi tjener kun penger på drikkevarer, og Bobrowski konsumerte kun en kopp te i løpet av hele måltidet, sa sjefen i restauranten.