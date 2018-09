– På dette tidspunktet står det helt stille. Det er ingen fremgang, bekrefter Litauens president Dalia Grybauskaite til Reuters etter EU-ledernes fellesmiddag onsdag.

Under toppmøtet holdt Storbritannias statsminister Theresa May en appell til lederne om britenes exit, hvor hun ba dem om å droppe de «uakseptable» kravene som hun mener kan rive Storbritannia fra hverandre. Samtidig oppfordret hun lederne til å svare høflig på hennes «seriøse og bearbeidede» plan.

EU-lederne kom heller ingen vei i spørsmålet om den irske grensen, ifølge Slovakias statsminister Peter Pellegrini.

Torsdag fortsetter møtet mellom de 27 EU-landene. Her skal ikke May delta.

EU-president Donald Tusk har lagt opp til at landene blant annet skal diskutere et ekstra toppmøte i november for å lande skilsmisseavtalen med Storbritannia.

