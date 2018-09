​En båt skal ha fått motorstopp utenfor Askvoll. Det var BT som først skrev om saken.

– Det er full fyr i båten, sier Ola Vaage ved Hovedredningssentralen til TV 2 klokken 01:00.

Fraktebåten skal ifølge BT ha gått i land ved Flatøy, og det skal ha brutt ut brann i motorrommet.

Det er dårlig vær i området, og ifølge NRK skal kontakten med båten være brutt.

Vaage forteller til TV 2 at én av de fire allerede hentet ut, og de skal nå forsøke å hente ut de tre siste med helikopter. Et redningshelikopter fra Florø er ankommet stedet, et annet er på vei fra Sola.

Til NRK opplyser Vaage at den første personen ble hentet fra den brennende fraktebåten og over til en annen båt. Personen skal være uskadd.

Saken oppdateres.