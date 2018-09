Real Madrid gjorde som de ville mot et svakt Roma-lag onsdag kveld. At det stoppet på 3-0 kan bortelaget takke keeper Robin Olsen og sløve Real Madrid-avslutninger for.

En avslutning som var alt annet enn sløv var 3-0-målet til Mariano Díaz (25).

– Se det treffet Mariano Díaz får og det fokuset han har på treffpunktet på ballen, sier en imponert Brede Hangeland.

– Dette kan være starten på noe veldig, veldig stort for Mariano Díaz, sier Simen Stamsø-Møller.

For ett år siden han ble solgt til Lyon for cirka 85 millioner kroner. I Ligue 1 leverte han 18 scoringer forrige sesong. Real Madrid betalte om lag 235 millioner kroner for å få Díaz tilbake.

Angriperen begynte å spille for Real Madrid i 2011, og gikk da inn på deres U19A-lag.

Senere spilte han på Castilla sammen med Martin Ødegaard, der han i 15/16-sesongen scoret 25 mål.

At Mariano Díaz nå lykkes på det øverste nivået kan være en fin inspirasjon for Ødegaard, mener TV 2s eksperter.

– Kanskje Ødegaard også gjør dette en dag. Det viser at det er mulig å ta steget fra Castilla, sier Hangeland.

– Det er fem års aldersforskjell på Díaz og Ødegaard, så det er en ganske stor forskjell. Det er mulig å ikke lykkes på første forsøk også. Han kan komme tilbake. Det er veldig få som erobrer verden når de er tenåringer, legger Stamsø-Møller til.

Ødegaard har tidligere uttalt at han henter inspirasjon fra sin tidligere lagkamerats reise.

– Det viser at det er mulig. Det er mange som har gjort det på den måten ved å ta et steg bort og så komme tilbake. Det motiverer selvfølgelig, og viser at det er fullt mulig selv om man ikke slår til med en gang, sa 19-åringen nylig til TV 2.

De to unge og lovende offensive spillerne spilte 30 kamper sammen i Real Madrid-farger mellom februar 2015 og november 2016, og Ødegaard slo tre av sine åtte målgivende pasninger for laget til nettopp Mariano, som nå følger i fotsporene til blant andre Alvaro Morata når det gjelder å bli re-signert som offensiv spiller i Real Madrid.

– Mariano er en bra spiller. En morsom spiller, som kjører på. Han er veldig livlig og veldig kraftfull. Da vi spilte sammen i Castilla, var det bare å gi ham ballen inne i boksen, så dunket han den inn. Det er mye kraft, mye power og han er en god målscorer. Jeg tror absolutt det er en fin signering for dem å ha ham i troppen, sier Ødegaard.