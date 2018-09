Benfica-Bayern München 0-2

Bayern München tok en oppskriftsmessig seier borte mot Benfica i Champions League.

Det som imidlertid ikke var oppskriftsmessig var at Renato Sanches scoret for tyskerne.

Midtbanespilleren har ikke vært på banen hittil i Bundesligaen, men startet på Bayerns sentrale midtbane onsdag.

Sanches spilte en svært god kamp og etter 54 minutter kom øyeblikket som han neppe vil glemme med det første.

Sanches startet angrepet selv dypt inne på egen banehalvdel. Den fotrappe portgugiseren feide forbi Benficas midtbane før han sendte ballen videre. James Rodrírguez kom på en fin overlapp og chippet ballen inn i fletet. Der kom Sanchez stormende og skled ballen inn.

21-åringen ble umiddelbart omkranset av jublende Bayern-spillerne, men selv virket han nesten helt paralysert. Til og med Benfica-fansen klappet for sin tidligere helt. Et svært følelsesladd øyeblikk for Sanches, som det er vanskelig ikke å unne ham.

– Et veldig spesielt øyeblikk for meg. Jeg er lykkelig over å ha scoret, og jeg vil takke tilskuerne, sier Sanches etter kampslutt.

– Jeg gleder meg for Renato og for laget vårt. Han har jobbet hardt, og i kveld var hans tid kommet, sier Bayern-trener Niko Kovac, som overrasket ved å gi portugiseren sjansen fra start.

Floppet totalt i Swansea

21-åringen har nemlig hatt noen svært tunge år på fotballbanen.

Portugiseren ble hyllet som et vidunderbarn da han kom til Bayern, fra nettopp Benfica som 18-åring i 2016.

Da hadde han også blitt kåret til EMs unge spiller i mesterskapet som Portugal gikk hen i vant. Hos de tyske mesterne gikk det imidlertid trått, men mange trodde det skulle løsne for unggutten da han gikk på lån til lille Swansea i Premier League forrige sesong.

Det gjorde det ikke.

Sanches fikk kun tolv kamper for waliserne, og spilte ikke én eneste kamp etter 2. januar i år.

I Bayern har den nye treneren Niko Kovac tatt ham under vingen fra dag én.

– Jeg skal prøve å få ham til å føle seg bra her. Når noen føler seg bra, er det mye enklere å prestere godt. Han har ferdigheter som du ikke ser hver dag i Bundesligaen,; det er derfor Bayern hentet ham.

Nå høster Bayern fruktene.

– Han har lykkes med alt i dag, sa Viasports kommentator Eivind Sundet underveis.​

Robert Levandowski scoret tyskernes andre mål i en svært komfortabel 2-0-seier.