Misfornøyd med eget lag etter stortap

Sigvaldi Gudjonsson herjet med Runar Sandefjord da Elverum vant 38-29 på hjemmebane. Islendingen scoret 12 ganger, hvorav ni var spillemål.

Mesterligadeltaker Elverum spilte sin tredje seriekamp for sesongen, mens de fleste lagene har spilt to kamper. Halden slo Kolstad 27-24 i et oppgjør mellom to lag som vant åpningskampen, og østfoldlaget er ved siden av Elverum alene om ikke å ha avgitt poeng.

Kristian Jakobsen Stranden var Haldens toppscorer med ni mål. Seks av dem var straffekast, mens Thomas Solstad hadde flest spillemål med fem.

ØIF Arendal vant 35-28 borte mot Nærbø. Sondre Paulsen scoret 11 mål (fem på straffe) for gjestene, som spilte uavgjort mot FyllingenBergen i serieåpningen. De to lagene er nummer tre og fire med tre poeng hver.

Alle de åtte andre har måttet tåle tap allerede. Nærbø, Falk Horten og Bodø er poengløse.

(©NTB)