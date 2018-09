– Jeg mener at vi er på nivå med og bedre enn Arsenal

TV 2s ekspert: – De er fortsatt ikke et veldig godt lag til å forsvare seg, så når de da spiller litt mer ambisiøst nå enn det de har gjort tidligere ...

I TV 2s Premier League-podkast denne uken ble også Everton-laget tema, der særlig de mange skadene har satt sitt preg i tidlig Marco Silva-periode.

– Det blir en del dårligere spillere som skal spille en fotball som de ikke mestrer så godt. Og de er fortsatt ikke et veldig godt lag til å forsvare seg, så når de da spiller litt mer ambisiøst nå enn det de har gjort tidligere, så taper de plutselig som mot West Ham, sa Stamsø Møller.

Ambisiøse nye planer er det også hos søndagens verter, som har erstattet Arsène Wenger og fått inn en ny manager med sin helt egen stil. Etter to tap mot Manchester City og Chelsea i starten, har Arsenal nå tatt tre strake triumfer i Premier League.

– Ting tar tid, og Unai Emery har vært med på mye og hatt mange forskjellige, store og vanskelige jobber. Dette her er hans vanskeligste. Og så skal han sette ting kjapt, sa Stamsø Møller i podkasten.

Skryter av Richarlison: – En bra fyr

Walcott sammenligner situasjonen i sin gamle klubb med den han nå befinner seg i, der en ny manager skal prøve å implementere sine tanker overfor en ny-sammensatt spillergruppe.

– Jeg er ikke der lenger, så jeg vet jo ikke, men det blir et helt nytt miljø. Slik er det også her. Vi har gjort endringer, og vi er to lag i en overgangsfase. Kun tiden vil fortelle hvem som kommer best ut av det, men personlig så føler jeg at Everton er på vei oppover. Vi har en stor manager, gode treningsmetoder og mange unge talenter som potensielt kan slå gjennom, sier Walcott.

En av de mest lovende er 21-åringen Richarlison, som til tross for sin unge alder ble hentet for en sum som kan komme opp i over 500 millioner kroner fra Watford i sommer. Etter å ha sonet karantene etter utvisning mot Bournemouth, returnerer brasilianeren i helgen, og håper nok på å bygge videre på åpningsformen som så ham score tre ganger i løpet av sesongens to første kamper. Walcott skryter av sin nye lagkamerat, og gir ham også en liten utfordring etter den nevnte utvisningen.

– Han er en bra fyr. Han er ung, og han vet at klubben har brukt mye penger på ham, men han er begynt nedbetalingen. Han vet at hans røde kort var skuffende både for ham selv og laget, men jeg er sikker på at han vil gjøre det godt igjen. Det må han, sier Walcott.

Siden sist har brasilianeren også fått sin debut for landslaget, og markerte seg like så godt med å score to ganger i sin andre av to kamper, mot El Salvador forrige uke. Walcott håper vidunderbarnet kan ta med seg storformen tilbake til klubbnivå.

– Han ønsket å slå gjennom for Brasil, og nå har han gjort det. Når du har en spiller som spiller med så mye selvtillit for Brasil, og han er lagkameraten din, så tenker jeg at det lover bra for oss, sier Walcott.

Spørsmål rundt Arsenal-midtbanen

For Arsenal er det andre unge lovende som har markert seg, og særlig på den sentrale midtbanen har det vært mange spørsmål rundt klubben fra Nord-London denne sesongen. Nykommeren Mattéo Guendouzi har vært meget bra, og ble kåret til månedens spiller av fansen i august, mens det som mange trodde ville være årets sentrale midtbanemann, Lucas Torreira, har havnet i skyggen av 19-åringen.

Samtidig har Guendouzis makker Granit Xhaka fått mer kritikk, men svarte med sin beste kamp for sesongen og scoring forrige kamp. TV 2s podkastere mente Emery har en ekstra utfordring etter Xhakas gode kamp sist.

– Da blir det ekstra vanskelig. Hvem skal han ta ut da? Eller skal han endre system? Det er ganske kompleks. Men jeg tror Torreira snart kommer til å være fast på laget, men da er det Granit Xhaka som må ut. Han er den dårligste av dem, sa Stamsø Møller i denne ukens Premier League-podkast.

Endre Olav Osnes var enig, og roste også Torreira for de innhoppene han har hatt. I torsdagens Europaligakamp mot Vorksla, da de røde vant 4-2, fikk i hvert fall Torreira muligheten fra start, men ble byttet ut etter en knapp time.

– Han har vært helt superb i alle kamper han har spilt. Og nå har Emery varslet at det kommer endringer. Kanskje er det Cech, kanskje er det Torreira, kanskje er det begge to? spurte Osnes retorisk.

Søndag får vi svaret. Se Arsenal-Everton på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium søndag fra 16.30.