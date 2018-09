Valencia-Juventus (0-2, kampen pågår)

Cristiano Ronaldo ble utvist i sin Champions League-debut for Juventus.

Kampuret viste 29 minutter da Ronaldo havnet i en klinsj med hjemmelagets Jeison Murillo. Episoden skjedde på et helt annet sted enn der ballen var.

En sjokkert og knust Ronaldo forlot banen oppløst i tårer mens flere Valencia-supportere viste langfingeren til ham.

Portugiseren skjønte lite av utvisningen, og det gjør heller ikke TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Rødt kort til Cristiano Ronaldo for absolutt ingenting, sier Stamsø-Møller.

– Fullstendig uforståelig, mener Brede Hangeland.

– Slike dueller skjer i feltet hele tiden. Han går ikke bevisst for på slå spilleren, men dytte ham vekk for å skaffe seg litt rom. Jeg skjønner at han er fryktelig frustrert. Ut fra det jeg har sett bør han slippe karantene, fortsetter Hangeland.

Dersom kortet ikke blir strøket, må Ronaldo stå over oppgjøret mot Young Boys. Siden Ronaldo fikk direkte rødt kort for det som kunne se ut som et slag eller spark, må han sannsynligvis også stå over oppgjøret mot Manchester United på Old Trafford.

– Vi vet hvor viktig Old Trafford-returen og toppscorertittelen er for Ronaldo. Når vi se Ronaldo gråter er det selvfølgelig de tankene han har i hodet, sier Hangeland.

Det er første gang på 154 Champions League-kamper at Ronaldo blir utvist.

Juventus spilte en meget god første omgang på Mestalla. Det italienske storlaget produserte den ene sjansen etter den andre, men foran mål stokket det seg.

Like før pause satte Miralem Pjanic inn 1-0 fra straffemerket. Samme mann la på til 2-0 etter 51 minutter, også det fra straffemerket.