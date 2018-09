Pogba hylles etter praktkamp: – Kapteinen tok saken i egne hender

Young Boys – Manchester United 0-3:

​Se alle scoringene øverst!

Først scoret Paul Pogba med en fulltreffer rett i vinkelen, så økte franskmannen til 2-0 fra straffemerket. Midtbanestjernen avsluttet deretter en strålende dag på jobben med å servere Anthony Martial, som ordnet nok en scoring for rødtrøyene.

– Han får kritikk av og til, men vi vet hvilke kvaliteter Paul Pogba har. For meg, så er han en av de beste spillerne i verden. Han er veldig viktig for oss som kaptein. På banen viser han hvor god leder han er. Forhåpentligvis vil Pogba fortsette i samme form fremover, sa Manchester United-back Luke Shaw til etter kampslutt.

– Vi startet ikke kampen så godt. Det var vanskelig å spille på kunstgresset, men til slutt fikk vi taket på det. Så viste Paul Pogba litt magi da han scoret det første målet, og det roet oss litt ned, sa backen videre.

Manchester United slo Young Boys 3-0 i gruppespillets første kamp i Champions League og tok sin tredje strake seier på bortebane.

– Young Boys startet bra, men så viste klasseforskjellen seg. José Mourinho har god grunn til å glise etter denne kampen. En solid, profesjonell og ryddig prestasjon gjorde at de vant komfortabelt 3-0, sa TV 2-kommentator Ende Olav Osnes etter kampslutt.

Pogba imponerte ekspertene

TV 2-kommentatoren lot seg imponerte over Paul Pogbas innsats i den sterke borteseieren.

Franskmannen har som kjent måtte tåle mye kritikk etter noe varierende innsats for Manchester United i sesonginnledningen.

– Kapteinen tok saken i egne hender da Young Boys styrte spillet. Han kombinerte med Fred, og hamret ballen helt opp i krysset. Det var meningen det han drev med der, for det var ikke et vådeskudd. Han satte den i mål med bredsiden opp i krysset, sa en tydelig imponert TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter Pogbas første scoring for kvelden.

– Paul Pogba stod for alvor frem, og har all mulig grunn til å være fornøyd, mente han.

Han fikk støtte av tidligere Manchester United-spiller Darren Fletcher.

– 3-0-seieren under vanskelige spilleforhold er noe José Mourinho vil være strålende fornøyd med. Paul Pogba var fantastisk med to mål og en målgivende, og United vant denne kampen fullt fortjent, sa han, ifølge BBC.