Varsler orkan på Vestlandet

Både i Hordaland og Sogn og Fjordane kan vinden komme opp i orkans styrke onsdag kveld og natt til torsdag. Og fredag blir det kraftig vind på Østlandet.

Ved 19.30-tiden opplyser Vest politidistrikt at høye bølger og vind dyttet utemøbler i en restaurant i Osøyro inn i vinduet.

– Sjøsprøyten sto inn vinduet på grunn av høye bølger, sier Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til Bergens Tidende.

Ifølge politiet er ingen personer skadd, og det var heller ikke behov for evakuering av restauranten.

På Sollien blåste en trampoline avgårde og havnet på et hustak.

– Brannvesen frem for kontroll, skriver 110-sentralen Hordaland på Twitter.

Måtte stenge bru

Ved Fyllingsdalen falt et tre over veien og strømledninger, og veien er ifølge politiet stengt. Nær 3000 kunder er berørt etter strømstansen, opplyser BKK.

Veitrafikksentralen måtte stenge Fløyfjellstunnelen etter at et tre landet i veibanen rett før innløpet til tunnelen. På Sotrabrua har det vært manuell kontroll av kjøretøyer som skal over brua, før den ble stengt i 20-tiden. Ifølge Vest politidistrikt ble det målt vindkast på 32-34 meter i sekundet.

– Vinden kan bli sterkere mot klokken 23 i kveld, sier vakthavende meteorolog Roar Hansen i Storm Geo ved 20-tiden.

Flyselskapet Widerøe har innstilt flere fly og omdirigert andre, mens flere ferger og hurtigbåtruter i Hordaland har innstilt sine avganger.

Det blåser full storm i Nordsjøen, og det er meldt liten storm på Røldalsfjellet og Myrkdalen i Hordaland. Det er også meldt liten storm på Utsira fyr og Røvær i Rogaland. Vinden vil øke ytterligere utover kvelden og natt til torsdag.

Også på Østlandet merkes uværet. Politiet har også gått ut med oppfordring om at folk må sikre løse gjenstander og stillaser.​

Sikre løse gjenstander

Meteorologisk institutt har oppgradert farevarselet til oransje for Rogaland og Østafjells, det nest høyeste nivået. Det ventes vindkast på mellom 30 og 40 meter i sekundet, og folk blir oppfordret til å kun bevege seg utendørs hvis det er høyst nødvendig.​

Den kraftige vinden vil komme opp i orkans styrke ved Stad, melder Yr. Den blir like kraftig i kastene både sør og nord for dette området nordvest i Sogn og Fjordane. For Vestlandet er farevarselet på gult nivå.

På utsatte steder kan vinden komme opp i 35 meter i sekundet i kastene.

Flytter seg nordover

Allerede ved 18-tiden onsdag kveld kom vinden opp i over 20 meter i sekundet, noe som tilsvarer liten storm. Deretter vil det blåse mer og mer utover kvelden samtidig som uværet flytter seg nordover.