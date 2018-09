Flere barn skadd på skolebuss: – Jeg har aldri vært så redd før

Hun forteller at det eneste hun tenkte på var å komme seg ut av bussen.

– Den første jeg så da jeg kom ut var Oliver som blødde og gråt, og da kom det masse tårer fra meg også, sier hun og legger til:

– Jeg blir veldig lei meg når folk skader seg på en skolebuss som skal være en trygg vei til skolen.

Jonas Olseng er glad for at det gikk så bra som det gjorde med barna. Foto: TV 2

– Absurd

Far til Ulrik og Oliver, Jonas Olseng, sier til TV 2 at han måtte reise på skolen for å hente barna etter å ha fått telefon om hva som hadde skjedd. Han kaller hendelsen «absurd».

– Vi har mange etater som kan ta seg av trafikkopplæring av barn. Men en opplæringskurve som involverer løse tenner, neseblod, hjernerystelse og gråtende barn helt ned i førsteklassealder, det blir jo veldig traumatisk, sier han.

Faren mener at man tross alt har vært heldig i forhold til hva som kunne ha skjedd.

– Det er små kropper, tynne benbygninger, de er skjøre skapninger. Det kunne gått mye verre, så oppi det hele føler jeg at vi har vært veldig heldige i en uønsket situasjon, sier han.

Fornøyd med Nettbuss' håndtering

Onsdag ettermiddag forteller Olseng at barna er rolige og har det fint etter omstendighetene, men at de tydelig har gitt uttrykk for at de ikke vil bli hentet av samme bussjåfør i morgen, torsdag.

– Men nå har vi fått beskjed om at han er tatt ut av trafikk til ting er utredet, sier han.

Han sier Nettbuss har tatt foreldrenes henvendelser seriøst fra første stund, og understreker at noe liknende ikke har hendt tidligere.

– Vi har så mange gode opplevelser med bussjåfører her. Det er viktig at det er et tillitsforhold der, det skal jo være trygt, sier han.

Beklager hendelsen

Regiondirektør for Region Østfold i Nettbuss, Birger Ljunggren, ble klar over hendelsen etter at Sarpsborg Arbeiderblad tok kontakt med selskapet. Han beklager hendelsen.

Nettbuss beklager hendelsen og har tatt sjåføren midlertidig ut av tjeneste.

– Det er veldig uheldig og veldig beklagelig. Vi vil beklage det veldig overfor ungene som var på bussen og foreldrene deres. Dette skal ikke skje, sier Ljunggren.