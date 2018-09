Sjakhtar Donetsk-Hoffenheim 2-2

Håvard Nordtveit havnet på scoringslisten da Hoffenheim tok et sterkt bortepoeng mot Sjakhtar Donetsk onsdag kveld.

På stillingen 1-1 steg Nordtveit til værs etter et hjørnespark. I duell med hjemmelagets veterankeeper Andrij Pyatov viste Nordtveit prov på meget god spenst.

Nordmannens heading dalte i en fin bue ned i lengste kryss. Det var en herlig revansje for Nordtveit, som ble fintet på rumpen da Sjakhtar Donetsk utlignet til 1-1 etter en knapp halvtime.

– Det var en fin heading. Jeg liker Nordtveit som type og ble glad for at han rettet opp feilen sin. Nordtveit er en av dem som sier ting som det er når han gjør det dårlig. Han var nok skuffet over det han gjorde først, så jeg tipper han var ganske innbitt da han gikk opp på det hjørnesparket, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Nordtveit-tabbe

​Hoffenheim tok ledelsen etter bare seks minutter ved Florian Grillitsc. Østerrikeren chippet ballen elegant over Pyatov etter en flott stikkpasning fra Leonardo Bittencourt.

Mannskapet til Julian Nagelsmann (31), som i kveld ble den yngste treneren til å lede et Champions League-lag noensinne, beholdt ledelsen i nøyaktig 21 minutter.

Da havnet Nordtveit i en løpsduell med Ismaily. En innleggsfinte var nok til å sette nordmannen ut av spill. Brasilianeren dro seg inn i 16-meterfeltet og plasserte ballen ned i lengste hjørne med utsiden av foten.

– Han ble rett og slett lurt trill rundt. Det var ikke overbevisende forsvarsspill, er konklusjonen til Stamsø-Møller.

Nordtveits heading ti minutter seinere så lenge ut til å bli matchvinnerscoringen, men ni minutter før slutt luftet Maycon skuddfoten fra rundt 20 meter. Ballen føk som et prosjektil ned i Hoffenheim-keeper Oliver Baumanns venstre hjørne.

Liverpool-mareritt

​Nordtveit og Champions League har ikke alltid vært en god kombinasjon.

I forrige sesong ble han tatt av banen etter bare 25 minutter da Hoffenheim gjestet Liverpool på Anfield. Det skjedde kun én uke etter at Nordtveit scoret et uheldig og klønete selvmål i det første oppgjøret mellom de to lagene.

Etter Anfield-kampen fikk landslagsspilleren gjennomgå på Twitter av den tidligere Liverpool-stjernen John Arne Riise.

– Nordtveit byttet etter 22 min! DET er ikke bra! Tydelig at han ikke holder dette nivået, skrev Riise.

– Han kan si hva han vil. Har han lyst til det, får han bare gjøre det. Jeg vil ikke lage noe bråk. Når jeg gjorde en kamp som jeg gjorde, må det være greit å reagere. Jeg er kommet til klubben for å stabilisere meg, svarte Nordtveit.

PS! Bortsett fra Nordtveit er Daniel Braaten og Moi de eneste nordmennene som har scoret i gruppespillet i Champions League de siste ti årene.