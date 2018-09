«Velkommen til helvete»: Slik skal Sarpsborg takle heksegryta i Istanbul

Se Besiktas mot Sarpsborg på TV 2 Sport 1 og Sumo torsdag fra kl. 18.15.

Sarpsborg-spillerne har funnet seg godt til rette i metropolen, Istanbul. Bare et steinkast fra hotellet skimter de stadion som torsdag forventer å huse nærmere 40.000 elleville tyrkere.

– For min del har det ikke gått helt opp for meg. Jeg tror ikke jeg skjønner det før vi går ut på Vodafone Park og tar i mot fra 40.000 tyrkere. Jeg tror at først da forstår jeg hvor stort det faktisk er, sier Sarpsborg-spiller, Tobias Heintz.

Sarpsborg har overrasket og sjarmert alle gjennom en imponerende kvalik hvor de til slutt endte opp med å slå ut Maccabi Tel Aviv i play-off.

Men det er noen hakk opp til laget de nå skal møte. Besiktas har bøttevis med Europa-erfaring og som kan skilte med 15 ligamesterskap i Tyrkia, mens Sarpsborg er rangert som denne turneringens svakeste lag.

– Det går vel egentlig ikke an å sammenlikne. De har 40-50.000 kok gærne supportere og verdensstjerner i alle ledd. Så kommer vi fra arbeiderbyen og brakka i Sarpsborg. Det skal bli spennende å se når de kommer på besøk til oss. Om de synes det er like artig som det vi synes det er å være her, ler Sarpsborg-kaptein, Joachim Thomassen.

– Vi gleder oss veldig. Det går vel ikke an å forberede gutta på det lydnivået som vi vil møte. Det er helt spesielt , men vi må bare håndtere det. Vi må være tydelige i kroppsspråket så det ikke blir misforståelser, sier Bakke.

«Velkommen til helvete»

For det er en ting kan de være sikre på. De kommer til å møte et vanvittig trykk i den tyrkiske heksegryta. Onsdag ettermiddag er det solgt over 35.000 billetter til kampen.

– Det blir vanskelig å se det for seg. Det kommer til å pipe og trøkke og bli helt vanvittig. Uansett om supporterne piper med eller mot oss jeg det kommer til å gi ekstra energi uansett, sier Kristoffer Zachariassen.

– Det tok vel ikke mange sekundene etter trekningen før det rant inn på hjemmesiden vår: «Velkommen til helvete.» Dette er fotballgalskap på sitt beste og det å få være med på det skal vi være stolte av, sier Geir Bakke.

Det blir en opplevelse for spillere og ledere som har hjulpet klubben til et historisk gruppespill. Derfor har Geir Bakke tatt med 23 spillere og ikke bare de 18 UEFA tillater de å ha med i kamptroppen.