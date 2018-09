Se alt av sykkel-VM på TV 2s kanaler og TV 2 Sumo!

Peter Sagan har nettopp fullført Vuelta á España. På den siste etappen inn til Madrid spurtet slovaken inn til en andreplass.

Etter rittet var over, røpet Sagan i et intervju med den spanske avisen El País at han selv synes sykkel er en kjedelig sport å se på.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. For eksempel: Hvis jeg ser på et 200 kilometer langt ritt på TV, så titter jeg innom 100 kilometer før mål og rittet er stadig likt. Og 20 kilometer før mål – helt likt.

– Men fra 100 kilometer til 20 kilometer igjen har det gått to timer, du er foran TV-en uten at det skjer noe, sier Sagan til El País gjengitt av nettstedet Cyclingweekly.

– Hvis du bare ser de siste ti kilometerne, fem eller én, så endrer alt seg i raskt tempo, selv på spurtetappene. Men hvis du slår på når det er 100 kilometer igjen, så sovner du, ikke sant? Så våkner du når det er ti kilometer igjen og du er nysgjerrig på å se hvordan det ender.

Det er likevel mange som liker å se alt av et sykkelritt, noe TV 2s dekning av Tour de France er et bevis på. Det forstår imidlertid Sagan lite av.

– Tror vi at folk liker dette? Jeg forstår det ikke. For meg er det en kjedelig sport, og som fan ser jeg kun de siste fem kilometerne.

Sykkel-VM starter søndag

Søndag starter sykkel-VM i Innsbruck. TV 2 skal vise hele sykkelfesten, åtte konkurransedager til ende. Peter Sagan spurtslo som kjent Alexander Kristoff på målstreken av fellestarten i Bergen. Han håper å gjenta bedriften i Østerrike, men det blir neppe noen massespurt.

Herrenes fellesstart går som alltid på mesterskapets siste dag, og i løpet av rittet skal rytterne bestige nesten 5000 meter med stigning.

– Det blir veldig hardt for meg. La oss se hva som skjer, men jeg drar ikke der med noe håp.

Én ting er imidlertid sikkert: Kjedelig blir det ikke!