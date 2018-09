Se Celtic-Rosenborg i Europa League torsdag kl. 20.55 på TV 2 og TV 2 Sumo

Kristoffer Vassbakk Ajer kommer nok ikke til å være på banen når Rosenborg gjester Celtic på Celtic Park torsdag.

Celtics manager Brendan Rodgers meddelte på onsdagens pressekonferanse at nordmannen hadde pådratt seg et virus og var «svært tvilsom» til den TV 2 Sport 1-sendte kampen mot Rosenborg.

– Vi skal gi ham tid til å komme seg over et virus-problem som har tatt litt tid. Han er svært tvilsom.

– Hvis han fremdeles sliter i kveld, vil han ikke være med i troppen.

For den norske 20-åringen, som har spilt svært mange kamper for både klubb og landslag i 2018, kan hvilen imidlertid være etterlengtet.

Uvær til besvær

Etter planen skulle Rosenborgs fly til Glasgow lettet kl. 12 onsdag formiddag, men den reisen har blitt utsatt minst fem timer. Siste oppdatering er at trønderne flyr klokken 17 norsk tid. Det betyr at Rosenborg ikke får gjennomført den planlagte treningen på skotsk jord i kveld. Det er restene av USA-stormen som forsinker trøndernes Skottland-tur.

Celtic-manageren tror ikke det vil påvirke Rosenborgs oppladning negativt.

– Vi kan ikke gjøre noe med været. Jeg er sikker på at de har trent på sitt flotte treningsanlegg i dag, og så flyr de ut litt senere.

Rosenborg er ingen ukjent motstander for Celtic. De to lagene møttes senest i sommer i kvalifiseringen til Champions League. Da gikk de skotske mesterne seirende ut etter to kamper.

Skryter av Coolen

Rodgers tar imidlertid ikke lett på torsdagens kamp. Han brukte også anledningen til å skryte av RBK-trener Rini Coolen.

– Rosenborg kommer inn til denne kampen i en skikkelig god form siden sist vi møttes. Da var det mye ståhei rundt den nye treneren. Det er imponerende av treneren. Han virker å ha fått roet gemyttene. Å vinne kamper er som oftest løsningen på alle problemer. Etter å ha fulgt dem nøye over de siste årene, så vet vi at de har en veldig definert spillestil- og idé. De er veldig strukturert, samtidig har de veldig gode individuelle spillere, sier Rodgers til TV 2.

– Vi forventer en tøff kamp. Vi spiller hjemme og som i de andre kampene mot dem så ønsker vi å vise kvaliteten vi innehar i laget. Det er alltid en utfordring, og det betyr ingenting hvor mange ganger du spiller mot en motstander.