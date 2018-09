Svenske Pixee Fox (28) har operert seg 250 ganger for å se ut som en tegneseriefigur

Svenske Pixee Fox har gjort det til sin livsoppgave å se ut som en tegneseriefigur.

Da TV 2 omtalte Pixee i 2016 hadde hun 189.000 følgere på Instagram. Nå er hun svært nær ved å bikke en halv million.

– Jeg har gjort fire brystoperasjoner for å komme opp til denne størrelsen. Jeg har også operert øynene og fjernet kjevebenene for å få et mindre ansikt.

Over 250 inngrep

Til God kveld Norge forteller 28-åringen nå at hun har utført over 250 skjønnhetsinngrep, og at den totale summen hittil ligger på omlag 4,8 millioner norske kroner.

Kun i fjor la svensken seg på operasjonsbordet hele 50 ganger – og ifølge Pixee selv er hun langt ifra ferdig.

– Jeg har en del inngrep igjen som jeg vil utføre. Det er livet mitt. Det er min «passion».

Historisk operasjon

Lidenskapen har gitt Pixee oppmerksomhet verden over – og en plass i historiebøkene.

– Alle prinsesser har smale midler. Så det må selvsagt jeg også ha, sier hun.

Svensken har operert vekk ribbein og går med korsett hver dag for å oppnå prinsessedrømmen. I 2015 var hun den første i verden som fjernet hele seks ribbein.

– Jeg vil se ut som en tegneseriefigur. Mange kaller meg Jessica Rabbit fordi jeg har korsett og timeglassfigur, sier hun, og fortsetter:

– Jeg ble forsøkskaninen, og nå finnes den operasjonen på menyen. Nå kan man faktisk gå å få dem fjernet. Om noen år kommer det til å bli populært, så jeg er en trendsetter, hevder hun.

28-åringen har punget ut en svimlende høy sum for sitt nye utseende, men hun erkjenner at hennes nye ytre også har kostet på andre måter.

– Familien min har hatt det vanskelig med å forstå og akseptere alt jeg gjør. Jeg elsker familien min, men det er vanskelig å ha kontakt.

Slet med angst og depresjoner

Før hun ble Pixee Fox i Las Vegas, het hun Martina Bartholf og bodde i Gävle i Sverige.

– Da jeg var yngre slet jeg med angst og depresjon. Jeg følte meg forvirret og «lost». Jeg jobbet med hester, biler og som elektriker. Jeg fant ikke min greie før jeg tok min første operasjon. Da tenkte jeg: «Wow, dette er så spennende!»