Beate (27) får gratis vaksine ut året – Alvin (16) må betale selv

Beate Nereng Larsen (27) er hos helsesøster for å få siste påfyll av HPV-vaksinen.

– Det har gått veldig greit, jeg fikk ingen bivirkninger av de to første dosene. Jeg er opptatt av helsen min, og hvis dette kan redusere risikoen for livmorhalskreft, så er det veldig bra, sier Larsen når TV 2 møter henne på St. Hanshaugen helsestasjon i Oslo.

Smitter ved sex

Viruset HPV smitter gjennom seksuell kontakt. I dag tilbys vaksinen til både gutter og jenter på 7. trinn.

I to år har kvinner født 1991 eller senere også fått tilbud om gratis HPV-vaksine, men nå går fristen snart ut.

– Vi håper at nå kommer de som ikke har tatt den og så skal vi stå klare, for innen jul må man ha startet, forteller helsesøster Ina Takle Renskaug ved St. Hanshaugen helsestasjon.

Beate Nereng Larsen er takknemlig for at hun får vaksinen gratis. Foto: TV 2

Få har fullført vaksinasjon

På helsestasjonen på St. Hanshuagen i Oslo har de opplevd en enorm pågang, på det meste med 190 kvinner i kø for vaksinen. Men nasjonale tall viser at bare rundt halvparten av kvinnene i målgruppen har startet vaksinering. Og bare rundt 30% er ferdig med alle tre dosene.

– Vi må jo bare oppfordre til å ta alle tre dosene for da er man best beskyttet. Denne vaksinen redder liv, for vi må ikke glemme at 70 kvinner dør av livmorhalskreft hvert år, sier folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

– Er vaksinen trygg?

– Ja vi ville aldri anbefalt dette hvis det ikke var trygt nok, og av det som har blitt meldt inn av bivirkninger er det ingen grunn til å endre anbefalingen om å ta vaksinen, sier folkehelseministeren.

200.00 norske kvinner har fått SMS om at tilbudet om gratis HPV-vaksine snart går ut. Foto: TV 2

SMS til 200.000

Onsdag gikk det ut en påminnelse på SMS til 200.000 norske kvinner for å minne om at tilbudet snart går ut. Innen desember må man ha startet opp for å få alle tre dosene gratis.

Studier har vist at HPV-vaksinen gir 90 prosent beskyttelse mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft. Beate Nereng Larsen er glad hun fikk tilbudet gratis.

– Jeg er kjempetakknemlig. Det er et veldig bra tilbud, sier hun til TV 2.

Guttene må betale selv

Men situasjonen er en annen for gutter. Fra denne høsten får også guttene vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, men for gutter født før 2006 er det ikke noe gratis tilbud.