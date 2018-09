Alle tre ble pågrepet i en politiaksjon tidligere denne uken. Onsdag ettermiddag ble alle sammen fremstilt for fengsling i Oslo tingrett.

I politiaksjonen ble også tre andre personer pågrepet av politiet.

– Oslo politidistrikt gjennomførte en planlagt aksjon mot en vaskehall i Oslo sentrum i starten av denne uken. Aksjonen resulterte i at seks personer ble pågrepet, samt at det ble ransaket på tre ulike steder, opplyser politiet i en pressemelding onsdag.

Utgangspunktet for aksjonen var en siktelse mot tre personer – de to brødrene og moren – for grovt heleri.

Terje Dahl, etterforskningsleder ved enhet øst, sier at de holder på med avhør.

– Vi utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet, sier han til TV 2.​

Knyttes til gjengmiljø

Politiet opplyser at pågripelsene og ransakingen knyttes opp mot personer politiet mener har tilknytning til et kriminelt nettverk i Oslo sør.

TV 2 erfarer at dette er snakk om et gjengmiljø på Holmlia, og de to brødrene har som en årsak av dette lenge vært i politiets søkelys.

Gjengen på Holmlia på har ofte blitt omtalt som Young Bloods. Den siste tiden har det dog vært mye strid internt i gjengen, og flere sentrale personer har som et resultat brutt ut av gjengen.

Politiet mener at de har hvitvasket penger gjennom vaskehallen de to brødrene skal ha drevet, etter det TV 2 erfarer.

Bistand fra flere aktører

Under aksjonen hadde politiet bistand fra flere samarbeidsaktører i A-krimnettverket i forbindelse med kontroll av virksomheten i vaskehallen.

Politiet opplyser at de har skjellig grunn til å mistenke at dette er en kriminell virksomhet, og at personene besitter store verdier som kommer fra straffbare handlinger.

– Aksjonen er et ledd i den pågående innsatsen mot kriminelle nettverk og gjenger i Oslo sør, og dette viser at innsatsen gir synlige resultater, sier tjenestestedsleder på Manglerud, Gry Lene Sem.

Marijana Lozic er forsvarer for moren til de to brødrene. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det samme sier advokat Torgeir Falkum som forsvarer en av de to brødrene.

Alle de tre er siktet for grovt heleri. TV 2 er ikke kjent med ytterligere detaljer i siktelsen. Strafferammen for grovt heleri er seks års fengsel, men dersom utbyttet stammer fra grovt ran, grov menneskehandel eller særlig grov narkotikaovertredelse, er straffen fengsel inntil 15 år.