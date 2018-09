Ventelister og lang leveringstid er i ferd med å bli vanlig for mange elbiler i Norge.

På det verste må du regne med å vente i to år, hvis du bestiller bil i dag.

Dette er naturligvis en frustrasjon både for kunder og de som selger bilene. Men internasjonalt er elbilene fortsatt i startgropa, da har det nok ikke så veldig mye å si for bilprodusentene at kundene i Norge risikerer å måtte vente lenge på bilene sine.

Ned til tre måneder

Nissan Leaf er så langt i år Norges suverent mest solgte nybil. Importøren hadde også flere tusen bestillinger inne da den ble lansert i starten av året. Tidligere har de kommunisert en leveringstid på rundt seks måneder for nye bestillinger, men nå har denne blitt redusert.

Nissan går nemlig ut med nyheten om at de nå kutter leveringstiden ned til tre måneder, for de som bestiller en ny Leaf. Enkelte forhandlere kan også ha biler på lager og derfor tilby enda kortere leveringstid.

Første generasjon Leaf solgte svært bra i Norge i mange år, arvtakeren har løftet salget ytterligere.

Ekstra produksjon til Norge

– Vi registrerer at det er en kamp for flere elbilprodusenter med å skaffe til veie nok elbiler til norske kunder, og har stor forståelse for bakgrunnen for dette. Det er gledelig for oss å kunne meddele Nissan-kunder at vi har sørget for ekstra produksjon av biler til Norge. Det igjen sikrer kortere leveringstid til det norske markedet, sier Anders Mamen-Lund som er country manager i Nissan Nordic Europe, avdeling Norge, i en pressemelding.

Leaf er altså så langt i år Norges mest solgte personbil med 8.561 registrerte biler per 16. september (tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken). Salgsveksten er på utrolige 198,9 prosent så langt i år, kontra fjoråret.

Slik ser det ut inne inne i nye Leaf, dashbordet er langt mer konvensjonelt enn i første generasjon.

Doblet Nissan-salget

Med det har Leaf med god margin kjørt fra Volkswagen Golf som har vært Norges mest solgte bil i en årrekke. Dette viser med all tydelighet hvor hete elbilene nå er i det norske markedet.

Leaf sørger også for å gi Nissan som bilmerke en solid opptur i Norge. . Så langt i år er totalsalget nesten doblet og det er Leaf som står for det aller meste av dette.

