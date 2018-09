Proteinproduktene inneholder mindre protein enn vanlige produkter

​Det kommer stadig nye meieriprodukter som skal ha mye protein i seg, og produsentene vil at du skal spise proteinpudding og drikke proteinvann. Men trenger vi slike produkter?

Det er klinisk ernæringsfysiolog Eli Anne Myrvoll Blomkvist veldig skeptisk til. Hun har sett nærmere på flere produkter som Tine og Q-meieriene står bak.

– I det store og det hele er det ganske unødvendig for folk flest. Vi i Norge får nok proteiner gjennom vanlig mat, sier hun til Matkontrollen.

Men hvor proteinrikt er egentlig proteinvannet og de andre proteinprodukene?

Ikke mer proteiner

​Matkontrollen har sjekket noen av de nyeste produktene til Tine og Q-meieriene, og sammenlignet med deres andre meieriprodukter. Sammenligningen viser at det ikke er så store forskjeller. Tine sin YT proteinvann inneholder vann og fem prosent myseproteiner fra melk, noe som gir bare fire gram protein per 100 gram. Til sammenligning har melk 3,4 gram protein per 100 gram.

SE EKSEMPLER LENGER NEDE I SAKEN.

– Man sitter blant annet igjen med myse når man produserer ost. Myse er proteinrikt, og det kan puttes i vann, eller tørkes til proteinpulver eller brukes til andre ting, sier klinisk ernæringsfysiolog Myrvoll Blomkvist.

Hun tror det er et voldsomt fokus på proteiner fordi det kan ha sammenheng med at folk tror de trenger mer protein enn de faktisk gjør.

Det flommer av proteinrike produkter i butikkhyllene. Klinisk ernæringsfysiolog Eli Anne Myrvoll Blomkvist er kritisk til de nye produktene. Foto: Renold T. Christopher

– Det er kanskje markedsføringen fra meieriprodusenter som gjør at vi tror det. Det er tydelig at folk etterspør proteinrike produkter, det er hvert fall en måte selge mer produkter på, sier Myrvoll Blomkvist til Matkontrollen.

– Hvorfor tror du at meieriprodusenter lager disse produktene?

– Sannsynligvis er det et marked for det som står «protein» på. At det er noen som går etter de produktene som det står «protein» på fordi de ønsker et proteinrikt produkt. Så er det kanskje ikke alle som har kompetansen til å se nøye på hver enkelt pakke og se hvor mye proteiner de egentlig inneholder, sier hun.

SE HELE SAKEN PÅ MATKONTROLLEN TORSDAG KL. 19:55, ELLER ALLEREDE TORSDAG MORGEN PÅ TV 2 SUMO.

Produsentene svarer

Skyr Proteindrikk fra Q- meieriene er en drikkeyoghurt som inneholder seks gram proteiner per 100 gram produkt. Skyr vanlig yoghurt fra samme produsent har opp mot ti gram proteiner per 100 gram. Q-meieriene sier at det er løftet frem på alle deres produkter at de er proteinrike.