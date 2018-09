Frakter maten til de eldre 500 kilometer: – Det er trist

Mens omkring 35 prosent av de eldre på landets sykehjem lider av underernæring eller er i faresonen, er situasjonen en helt annen i Lærdal.

– Vi har satset på vårt eget kjøkken, med fersk kortreist mat som gir god lukt på huset og øker matlysten, forteller enhetsleder Hrafnhildur Yr Elvarsdottir ved Lærdal Bo og Omsorgsheim.

Lærdal er unntaket

Hun forteller at Lærdal kommune har unntak fra den sentrale innkjøpsordningen de fleste kommuner har, og at det har gitt resultater.

– Vi ser at folk har lagt på seg. Personalet følger også godt med på om noen er i faresonen. Da meldes det fra til kjøkkenet og de får ekstra næring eller ekstra næringsdrikk, forteller enhetslederen.

Sover bedre

Ifølge enhetslederen har de også innført et ekstra måltid hver dag og utsatt middagen til halv fire.

– Vi har også lagt merke til at folk har blitt roligere om natten, sier hun.

En av de mange som nyter godt av maten er 84 år gamle Magnus Midtvoll.

– Maten de lager her er alltid god. Det betyr også mye at jeg kan kjenne at råvarene er ferske. Oppattvarmet mat er ikke noe godt, sier 84-åringen.

– Hva betyr mat for deg?

– Det betyr alt. Det er det vi lever av. Den skal være godt tillaget, og det blir den her sier Magnus Midtvoll.

Lærdal kommune er et sjeldent unntak. For selv om alle er enige om at mat er viktig for helsen, og kanskje spesielt for eldre så er det enorme forskjeller i Helse-Norge med tanke på nærheten til råvarene og hvor de tilberedes.

Fraktes 500 kilometer

For eksempel får de som bor på institusjon i Sørum kommune i Akershus fraktet maten sin 500 kilometer fra en storprodusent i Bergen. I Lærdal er råvarene ofte bare timer gamle før de havner på matfatet.

– Jeg synes det er trist for dem som får mat produsert et annet sted, kanskje også utenfor kommunen. Den blir kjørt, har kanskje vært frosset ned og tint opp igjen. Det blir ikke den samme kvaliteten, sier kjøkkensjef Brita Einemo ved Lærdal Bo og Omsorgsheim.

BLOMKÅLSUPPE: – Maten blir best når den lages på ferske råvarer, sier kjøkkensjef Brita Einemo. Foto: Klaus Holthe

Matvarehuset i Bergen som leverer mat til Sørum kommune og en rekke andre kunder avviser at avstanden forringer kvaliteten.

– Det har ikke noe å si, sier daglig leder Ken Are Østlid.

Selskapet produserer 1,6 millioner måltid hver år, og Østlid sier han får gode tilbakemeldinger fra Sørum kommune.

Kari Huse kritiserer imidlertid smak og konsistens på maten som blir tilbudt hennes mann på institusjon i Sørum, og datteren hans, Anne-Merete Huse, sier poteter og grønnsaker er vasne og smaker bare vann.