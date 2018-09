Seat satser tungt for tiden. I perioden 2015 til 2019 skal de investere 3,3 milliarder Euro i utvikling av nye modeller.

Salget i 2017 var veldig bra. Så langt i år har de økt med ytterligere 21,9 prosent fra samme periode i fjor. Fra januar til august er det levert ut 383.900 biler på verdensbasis.

2018 markerte også starten på en ny og utradisjonell satsning i Norge. Seat er et pilotprosjekt for hele konsernet, og bygges opp på en helt ny måte. Det blir ingen forhandlere. I stedet satser man på showrooms i de store byene – og at alt salg skal foregå via internett.

Snart vil norske kunder få en ny modell i sortimentet.

Digitale instrumenter og en frittstående skjerm til infotainmentsystemet preger interiøret.

Seat gjør comeback i Norge

Toppmodell

Dette er ingen hvilken som helst modell, heller, men et helt nytt flaggskip som er på vei. Tarraco er en fullvoksen SUV, med mulighet for sju seter og med alt det siste av teknologi som Seat har å by på.

Den skal også være den første modellen som viser Seats nye designspråk for kommende modeller.

Design og utvikling har skjedd hos Seat i Martorell utenfor Barcelona, og Tarraco er det tredje medlemmet i SUV-familien til Seat. Målet er naturligvis at nykommeren skal gi merket nye kunder.

Fronten ser hissig ut..

Ikke langt unna

Lansering er satt til starten av 2019. Den vil bli vist for publikum for første gang i forbindelse med bilmessen i Paris om halvannen uke (der er vi selvsagt på plass, så følg med på broom.no!).

Bilen bygger på VW-konsernet sin MQB-A-plattform, og chassiset er dynamisk. Det gjør at du kan velge mellom normalt oppsett og mer sporty kjøreegenskaper.

Fra start av leveres den med to diesel- og to bensinmotorer:

Bensin:

150 hk TSI - manuell girkasse - forhjulstrekk

190 hk TSI - DSG automat - 4x4

Diesel:

150 TDI - manuell eller DSG automat - 4x4 eller FWD

190 TDI - DSG automat - 4x4

Lav lastehøyde har vært viktig for Seat. Forøvrig strekker LED-lysene seg over hele bredden på bilen.

Elektrifisert

Seat opplyser også at Tarraco "blir tilgjengelig med andre drivlinjeteknologier på et senere tidspunkt". Med det menes en eller annen form for elektrifisering. Akkurat det blir viktig i Norge. Hvis ikke vil nok prisen gjøre den uaktuell for mange.

Nøyaktig hva den vil koste, vet vi ikke. Men mye tyder på at den vil legge seg tett opptil Skoda Kodiaq.

Nytt design

Nykommeren skal altså gi et signal om hvilke design vi kan vente oss fra framtidige Seat-modeller. Fronten har fått en mer framtredende grill, mens de skarpe frontlyktene gir et sporty inntrykk.

Bakfra har man lagt vekt på lav lastehøyde, og baklysene dekker hele bredden på bilen.

Lengden er drøyt 4,7 meter. Men hvor stort bagasjerom den har, er det så langt ikke informert noe om.

PS: Navnet fikk den etter en konkurranse, der over 140.000 stemmer ble levert inn. Bilen er oppkalt etter middelhavsbyen Tarragona.

