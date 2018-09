Onsdag morgen fikk flere elever ved Hornnes barneskole seg en ubehagelig opplevelse på vei til skolen.

En forelder tipset Sarpsborg Arbeiderblad, som først omtalte saken, etter at sjåføren på skolebussen skal ha bråstoppet ved ankomst på skolen.

En forelder forteller til TV 2 at elevene begynte å ta av seg beltene da skolebussen ankom Hornnes barneskole. Men så begynte bussen å kjøre igjen.

– Deretter bråbremset han for å statuere et eksempel om at barna ikke skal gå ut av setene for tidlig, forteller vedkommende til TV 2.

Ifølge den foresatte hadde sjåføren sagt at han håpet at barna hadde lært noe.

Flere elever skal vise tegn til hjernerystelse, og én elev har løse tenner etter hendelsen.

– Svært uheldig

Rektor ved Hornnes barneskole, Hege Olavesen, beskriver hendelsen som svært uheldig.

Også hun kan bekrefte at én elev har fått påvist hjernerystelse av lege og én elev måtte til tannlegen på grunn av løse tenner. Hun forteller at det var skremte elever som møtte opp i klasserommet.

– Det var ingen voksne utenom sjåføren på bussen. De var skremte da de kom inn og fortalte om det, så de ble roet ned av personalet, forteller Olavesen til TV 2.

En fellesmelding om hva som har skjedd er sendt ut til foreldrene. Skolen har også gitt tilbakemelding til busselskapet Nettbuss.

– Det er vår oppgave å ha en sikker skolevei, men det er de som er ansvarlige for hva som skjer på bussen, så det har vi overlatt til dem. Nå skal vi følge opp de ungene som har slått seg, sier hun.

Beklager hendelsen

Regiondirektør for Region Østfold i Nettbuss, Birger Ljunggren, ble klar over hendelsen etter at SA tok kontakt med Nettbuss. Han beklager hendelsen.

– Dette er en utrolig uheldig episode og ikke noe vi ønsker skal forekomme. Han er tatt ut av tjenesten for øyeblikket, og senere blir det også en personalsak, forteller han til TV 2.

Ljunggren har ikke vært i kontakt med sjåføren selv enda.