– Jeg ønsker ikke å snakke om det fordi jeg ønsker ikke å gi spillerne noen unnskyldninger før kampen. Jeg foretrekker å si at det er annerledes.

Det sier José Mourinho ifølge klubbens hjemmesider før han sender sine elleve utvalgte på banen onsdag kveld mot Young Boys i Champions League.

– Det stjeler fokus

For til forskjell fra de aller fleste klubbene på toppnivå i Europa spiller den regjerende sveitsiske mesteren Young Boys på kunstgress hjemme på Stade de Suisse. Det er uvant kost for stjernene fra Premier League.

– Med fare for å være surmaget. Ingen på dette nivået synes noe om det. De hater det. Men de kommer til å være politisk korrekte når de uttaler seg og gjøre det beste ut av det. I bunnen ligger frykten for å bli skadet. Alt er uvant, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Jeg tror det stjeler fokus. Det er det første de snakker om når de går utpå der.

UVANT UNDERLAG: José Mourinho inspiserer "gresset" før onsdagens kamp mot Young Boys. Foto: Fabrice Coffrini

Han har selv spilt størsteparten av karrieren på gode gressbaner, og sier at forskjellen mellom naturlig og kunstig underlag er enormt. Han beskriver det som to forskjellige idretter.

– De som vokser opp på kunstgress, er helt annen type spillere. Det er en fordel for de små og lette. Det er en ulempe for alle som har dårlige knær. Valencia spiller nok ikke av den grunn. Det er også en ulempe for spillere som Matic, Lukaku, Jones og Smalling, sier Hangeland.

– Klar fordel for Young Boys

Mourinho bekrefter at kaptein og høyreback Antonio Valencia ikke blir å se i kampen grunnet kranglete knær. Portugiseren sendte tirsdag spillerne ut på kunstgresset for en kort treningsøkt med hensikt å kjenne på og bli vant med underlaget som han ser på som en utfordring lik den Roger Federer møter i sin hverdag.

– Jeg kan gi et eksempel siden vi er i Sveits, hjemmet til en av de beste tennisspillerne gjennom tidene. Jeg er ganske sikker på at «den store karen» ikke alltid er glad for å spille på et sånt underlag, men han må spille og vinne. Alle vet at han har et favorittunderlag, men han kan også vinne på andre underlag som han ikke elsker, så vi må gjøre det, sier Mourinho ifølge BBC.

Hangeland er ikke helt enig i resonnementet.

– Det er ikke sånn som Mourinho snakker om Federer og underlag. Tennisspillerne holder på med dette hele veien. Fotballspillere spiller alltid på gress.

– Så det er en klar fordel for Young Boys. De er ikke favoritter, men styrkeforholdet blir et helt annet enn på Old Trafford.

United kommer til kampen etter en formstigning i Premier League med to strake seirer etter nederlagene for Brighton og Tottenham. Hangeland mener steget opp til de beste stort for United - akkurat som i Premier League.

– United har litt det samme i Champions League som i Premier League. Trenden i internasjonal fotball er at de beste lagene er konstruktive i spillet sitt, mens United og Mourinho er destruktive. Det ligger i DNA-et til Mourinho. Det er vanskelig å forsvare seg til en tittel i både Champions League og Premier League. Det var kanskje sånn da Mourinho hadde suksess med Inter og Chelsea. Det blir spennende å se om United klarer å komme opp med et bedre kollektivt angrepsspill, sier Hangeland.