En rekke bilprodusenter har elbiler på gang – en av dem er Porsche.

Det begynner å bli en god stund siden vi fikk se konseptbilen Mission E for første gang. Nå jobber Porsche intenst med å få den produksjonsklar og har allerede åpnet for bestilling fra norske kunder.

Det er også klart at bilen skal hete Taycan, når den kommer i 2019.

Porsche er nå på det stadiet at de tester ut bilen på offentlige veier. Det oppdaget Emil Lunde Wiik (28) fra Askim.

Han var på tur med familien gjennom Tyskland og stoppet for å lade sin egen elbil, en Tesla Model S, da han oppdaget noe svært interessant på latestasjonen ved byen Kasel:

Pålimte "eksospotter"

– Ja, familien hadde fått påfyll av veimat og var på vei tllbake til bilen. Da så jeg en bil som jeg på avstand trodde kunne være en Panamera Hybrid som sto til lading, men da jeg kom nærmere skjønte jeg at det var snakk om Taycan. Bilen har klare likhetstrekk med Panamera, spesielt den store hekken og de heftige hjulbuene.

– "Eksospottene" var definitivt egnet til å lure en på avstand, men ved nærmere øyesyn så jeg at disse bare var pålimt. Dessverre fikk jeg ikke tatt bilder av fronten, men frontlyktene var ganske annerledes fra Panamera, disse var langt mer firkantede i formen, forteller Emil.

Dette kan være dårlig nytt for Tesla ​

Slik ser det ut når man tar spionbilde gjennom frontruta på Teslaen. Foto: Privat.

Veldig bryske

– Vakte bilen stor oppsikt på ladestasjonen?

– Til tross for at det ikke er flust av aktivitet på ladeplasser i Tyskland, var det et par stykker som åpenbart også hadde fått med seg at det sto en spesiell bil til lading. Teslaen vår sto få meter unna Porschen. De to sjåførene til Porsche var veldig bryske og kom nesten mot oss da vi fiklet med mobilene våre. Men de var vennlige overfor andre nysgjerrige forbipasserende, så lenge det ikke ble gjort forsøk på å fotografere. Jeg fikk tatt bilde av bilen gjennom bilvinduet da sjåførene sto i prat med en annen som også virket veldig interessert i bilen, forteller Emil som er ivrig Broom-leser og en svært bilinteressert kar.

– Min soleklare favoritt er Aston Martin Vantage, utgaven som ble produsert mellom 2006 og 2017. Selv om jeg er veldig glad i bensindrevne sportsbiler, tilsier fornuften, økonomien og insentivene at også min neste bil blir elektrisk. Det er veldig viktig og morsomt at produsenter som Porsche tar steget helt ut og lager en helelektrisk bil. Håper at de etter hvert følger opp med en todørs elektrisk sportsbil.

Slik ser bilen ut i konseptutgave, da het den Mission E. Og ingen tvil: Dette blir elbil som skal skille seg fra mengden!

Med Tesla til Frankrike

– Dersom Taycan kommer med en startpris på 700.000-800.000 kroner, håper jeg at jeg får familien med på laget og at dette blir vår neste familiebil. Hadde ikke vært dumt om den også kommer i Sport Turismo-versjon. Inntil videre er vi uansett veldig fornøyd med vår 2014 Model S, som nå har bikket nesten 200.000 kilometer på telleren.

– Men Tesla på langtur nedover i Europa, vi må jo nesten spørre hvordan det fungerer?

– Teslaen er en super bil på langtur. Vi kjørte fra Kiel til midt i Frankrike på én dag. Selv om det går med en del ekstra tid til lading, er dette egentlig helt fint når en har med småbarn, såfremt det er noe å gjøre på ladeplassen eller i området rundt, sier Emil.

Minimalistisk interiør i konseptbilen, Det blir spennende å se hvor nytt Porsche tenker her når de kommer med sin første elbil.

Ikke småtterier

Norge er altså det første landet som har åpnet for reservasjon av Taycan. Flere tusen kunder skal ha satt seg på liste, og betalt 20.000 kroner i forskudd på bilen.

Og det er ikke småtterier vi har i vente her. Her er det to motorer, en på hver aksling. Sammen skal de yte mer enn 600 hestekrefter. Det er nærliggende å vente at 4x4 som konseptbilen er utstyrt med, blir med over til produksjonsklar bil.

0-100 km/t skal gå på rundt 3,5 sekunder. 0-200 km/t på under 12 sekunder.

Porsche har rike tradisjoner å ta vare på. For dem blir det derfor svært viktig at de leverer kjøreegenskaper på høyt nivå – også når de lager elbil.

