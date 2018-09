Tirsdag ettermiddag ble det klart at Aune Sand tar plassen til Frank Løke (38), etter at han ikke lenger får fortsette i programmet.

Sand synes det er en stor ære og komme tilbake i Skal vi danse og bli Løkes erstatter.

– Hva tenker du om at du kommer inn for Frank Løke?

– Frank er et fantastisk menneske og jeg vil gå i krigen for ham, men kanskje ikke på dansegulvet. Jeg har sagt til Frank at han skal vise Norge det nydelige mennesket han er. Han velger en underholdning som kanskje passer inn bedre i et annet program enn i et familieprogram, sier Aune Sand til TV 2.

Følge spillereglene

Sand gikk glipp av sin datters første skoledag i New York da han valgte å delta i Skal vi danse. Han er opptatt av at det er mange som forsaker mye for å delta i programmet, både dansere og deltakere, og derfor er det viktig å følge spillereglene.

COMEBACK: Aune Sand og dansepartner Ewa Trela trener intenst før comebacket. Foto: TV 2

– Det er en kaptein på denne Skal vi danse-skuta, og det er TV 2. Frank, som har spilt håndball i verdensklasse vet at det er kapteinen som er sjefen på banen, og da bør man lytte til ham, sier Aune.

Linni Meister

Nå handler det for Sand og partneren Ewa Trela om å danse videre med fullt fokus. Til helgen skal de danse pardans med Linni Meister. Det er noe de to gleder seg til.

– Linni er et fantastisk menneske med mye energi. Jeg traff Linni for første gang i går, og hun har mye energi. Hun kan danse, så det er bare å henge på, avslutter Aune.