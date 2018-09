22 år gamle Celia Barquin Arozamena ble mandag morgen funnet drept på en golfbane mandag morgen i Ames, Iowa.

Ifølge politiet hadde Arozamena blitt utsatt for vold med døden til følge.

Collin Daniel Richards er siktet for drapet.



Under en rettslig høring tirsdag morgen kom det fram flere opplysninger om saken, skriver avisen Des Moines Register.

Tilfeldig offer

Påtalemyndigheten antar at den siktede mannen er hjemløs og at Arozamena var et tilfeldig offer.

Den 22 år gamle kvinnen ble utsatt for flere stikkskader i overkroppen, hodet og halsen, ifølge politiet.

Om Richards blir dømt for drapet, risikerer han livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

– Staten mener det er fare for at han skal rømme, og mener også at han utgjør en fare for omgivelsene, sa statsadvokat Jessica Reynolds under høringen.

– Ville voldta og drepe

Politiet rykket ut til golfbanen mandag formiddag etter meldinger om at en kvinne var savnet. Kort tid senere fant de Celia Barquin Arozamena i en dam like ved der eiendelene hennes ble funnet.

Politiet stanset en mann som viste seg å være en kjenning av den siktede Collin Daniel Richards. Da politiet kontaktet denne mannen, skal han ha sagt: «Hva har han gjort med henne?»

SIKTET FOR DRAP: Collin Daniel Richards risikerer livstid i fengsel om han blir dømt for drapet. (Story County (Iowa) Jail via AP)

I avhør forklarte vennen at Richards hadde ytret et ønske om å voldta og drepe en kvinne.

Da Richards ble arrestert, hadde han flere sår i ansiktet som tydet på at han nylig hadde vært i en slåsskamp. Politiet fant også blodige klær og en kniv i ryggsekken hans.

Årets idrettsutøver

Celia Barquin Arozamena var sivilingeniør-student ved Iowa State-universitetet og spilte golf ved skolen frem til i fjor. Spanjolen var oppført som amatørgolfer, men var regnet som et stort talent og kvalifiserte seg blant annet til deltakelse i prestisjetunge British Open gjennom seieren i European Ladies Ameteur Championship i sommer.

Hun ble kåret til årets kvinnelige idrettsutøver ved universitetet i 2017/2018.

Golftreneren ved Iowa State University, Christie Martens, omtaler Arozamena som en «vakker person som var elsket av alle sine lagkamerater og venner».

– Celia hadde et smittsomt smil, en boblende personlighet, og alle som var heldige nok til å bli kjent med henne, var velsignet, sier Jamie Pollard, sjef for idrett ved Iowa State-universitetet.