Elbilnyhetene begynner å komme tett som hagl. På premiumbil-siden har Jaguar, Audi, BMW og Mercedes kastet seg inn i SUV-segmentet, mens blant andre Nissan Leaf og Hyundai Kona er brennhete i det mer folkelige sjiktet.

Kona er så populær, at ventetiden er rundt to år for de som bestiller nå.

Kanskje kan akkurat det være gode nyheter for Kia. De skal nemlig snart lansere sitt bidrag i el-crossover-klassen: e-Niro.

Det vi har fått vite så langt, tyder på at vi kan få en ny storselger ...

Imponerende rekkevidde

Kia viste konseptbilen Concept Niro EV på bilmessen i Las Vegas i januar, og det ble lovet god rekkevidde. Det løftet har man tydeligvis bestemt seg for å innfri.

Rekkevidden er nemlig oppgitt til 485 kilometer. Dette er basert på den nye og strengere målemetoden WLTP – som skal gi et mer realistisk bilde av faktisk rekkevidde enn den gamle NEDC-metoden.

To batterier

Ifølge Kia skal dessuten e-Niro klare over 600 kilometer etter WLTP-standarden når det er snakk om bykjøring. Lav fart gir som kjent bedre rekkevidde.

Tallene over gjelder hvis bilen er utstyrt med det største av to tilgjengelige batterier. Kapasiteten på dette er 64 kWt.

Alternativt kan man gå for batteriet med 39,2 kWt – som gir en WLTP-rekkevidde på 312 km.

Interiøret er langt mer tradisjonelt enn det som ble vist i konseptbilen tidligere i år.

Høy ladekapasitet

Med en 100 kW hurtiglader, skal det store batteriet kunne lades til 80 prosent på 54 minutter. Da har du i underkant av 400 kilometer rekkevidde ved "vanlig" kjøring.

Akkurat som Kona, blir e-Niro levert med 204 hk (150 kW), som leverer 396 Nm. Det gjør at den kan fikse 0-100 km/t på 7,8 sekunder.

Velger du minste motoralternativ er effekten 136 hk, og du trenger 9,8 sekunder på sprintøvelsen.

Hvorvidt begge batteripakkene blir tilgjengelig i Norge, vet vi ikke. Alternativet er at vi bare kan kjøpe den største.

Ikke 4x4

Uansett hvilke batterialternativ du går for, får du ikke firehjulsdrift. Her er det forhjulstrekk som gjelder.

Forøvrig er e-Niro såvidt et par centimeter lengre enn Niro Hybrid og Niro Plug in Hybrid. Kombinert med at drivlinjen sparer plass, er bagasjerommet derfor økt til 451 liter.

I kjent Kia-stil ligger det også an til at du får en raus porsjon utstyr med på kjøpet. Etterhvert vil det også bli mulig å bestille e-Niro med tilhengerfeste, men trolig ikke fra start av. Hvor mye den kan trekke, har vi ikke fått informasjon om.

Lang garanti

Som vanlig med Kia, får du sju års garanti. Det kan nok være et viktig kjøpsargument for mange, når det gjelder akkurat elbil.

Hva den vil koste, har vi ikke fått bekreftet. Men det vil overraske oss, om den ikke ender opp veldig nært Hyundai Kona. Med andre ord: Rundt 320.000 kroner som startpris på en godt utstyrt modell.

Nøyaktig lanseringstidspunkt i Norge er heller ikke bekreftet, men trolig kan de første kundene se fram til å motta sin bil rett over nyttår.

Fra før er Kia Niro tilgjengelig som både hybrid og ladbar hybrid. Se mer i videoen under: