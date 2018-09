Den afghanske asylsøkeren ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen på Trondheim sentralstasjon søndag. Han ble lagt i kunstig koma på St. Olavs hospital og har vært i den tilstanden siden, skriver Dagbladet.

– Han er fortsatt ikke avhørt, og situasjonen er den samme. Vi venter på en oppdatering fra sykehuset rundt klokka 14.00 på om han skal motta videre behandling eller vekkes fra kunstig koma, sier politioverbetjent John Ola Volden onsdag formiddag.

I en pressemelding onsdag formiddag, opplyser politiet at den siktede 18-åringen blir begjært varetektsfengslet i to uker med restriksjoner.

– Personen i slutten av tenårene som ble skadet under voldshendelsen er skrevet ut fra St. Olavs hospital, skriver politiet i pressemeldingen.

Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) ble drept i Trondheim mandag. Begge hadde fått opphold i Norge. Dette gjelder også ungdommen som ble skadd.

Den siktedes situasjon i landet var imidlertid fortsatt uavklart. Han kom til Trondheim i august, etter å ha bodd på mottak et annet sted i landet.

På grunn av den siktedes tilstand er det trolig ikke mulig å framstille ham for varetektsfengsling innen fristen på 48 timer. Ifølge Dagbladet er det sannsynlig at det skjer som kontorforretning, altså at retten behandler spørsmålet uten at partene er til stede.

(©NTB/ TV 2)