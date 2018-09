– For deg som absolutt vil ha nyeste mobil hvert år, og ikke klarer å betale hele beløpet der og da, kan avtalen være en mulighet. Du må bare være klar over at du betaler mer, sier Silseth.

Binder kundene

I begge avtalene kan du bytte mobil allerede etter ett år, men da binder man seg til en ny 24-måneders avtale.

Og selv om telegigantene sier man ikke er bundet til deres abonnement, så må man ha et Telia eller Telenor-abonnement både når man inngår avtalen og bytter mobil.

– Det betyr i praksis at det er litt klønete for forbrukeren, og mange velger nok derfor å bare ha et abonnement der de slipper å bytte frem og tilbake. Og verken Telenor eller Telia har de billigste abonnementene, sier Pål Silseth.

Fagdirektør for handel hos Forbrukerrådet mener avtalene er laget for å knytte oss til et bestemt selskap.

– De er designet for å gjøre oss som forbrukerne lojale mot selskapet, og det er sjelden vi som forbrukere tjener på slike avtaler, sier Gunstein Instefjord.

Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel hos Forbrukerrådet, er kritisk til mobilbytteavtalene. Foto: TV 2 hjelper deg

Overraskende utgifter

Å bytte inn mobilen virker lekende lett, skal vi tro Telenor og Telia-reklamene. Men det er telegigantene selv som skal vurdere om telefonen du leverer inn er i godt nok stand.

Hvis ikke Telia mener mobilen er god nok, sender de deg den i retur og krever ca. 400 kroner for frakt, samt at du må sørge for å få den reparert før du kan levere den inn.

Og TV 2 hjelper deg har mottatt henvendelser fra flere SWAP-kunder som føler seg overrasket av dyre og tidkrevende reparasjoner på en tilsynelatende velfungerende mobil de har ønsket å bytte inn.

– Du blir svært sårbar som forbruker, for vilkårene for hvilken stand mobilen skal være i ved innlevering er ganske uklare og gir teleselskapene veldig stor bestemmelse. Det kommer heller ikke godt nok frem i informasjonen om avtalene, sier Instefjord i Forbrukerrådet.

Vil informere bedre

Til TV 2 hjelper deg skriver Telia at det er viktig for dem at kundene får en god opplevelse av produktene.

Hvis noe fremstår uklart for forbrukeren, vil de umiddelbart rydde opp og tydeliggjøre informasjonen så kundene får en enda bedre forståelse for hva avtalen går ut på.

Telenor sier at hva som gjelder for SWAP kommer frem av kjøpsavtalen. Men de ønsker å lytte til kunder som ikke er fornøyde, derfor vil de se om de kan kommunisere tydeligere hva som gjelder ved innbytte, og at kundene bør ta godt vare på telefonene sine.