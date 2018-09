Den kom i 1997 og ble en umiddelbar suksess. Det er den kompakte, litt SUV-aktige og firhjulsdrevne Honda CR-V vi snakker om.

Denne bilen passet det norsk folk perfekt. Romslig, men ikke for stor, godt utstyrt, høy sittestilling, god bakkeklaring og firehjulsdrift, men samtidig personbillignende kjøreegenskaper og Hondas nesten legendarisk gode driftsikkerhet. Alt dette ga full fart i salget fra dag èn.

Bilen solgte godt over flere år og ble Hondas bestselger her hjemme. Den solgte bedre enn gamle Honda-legender som Civic, Accord og Jazz, gjennom flere generasjoner.

Vi har gått rett til kilden

For hver nye generasjon, kom det et nytt oppsving i salget, inntil det en dag bare ble stille. Veldig stille.

Hva skjedde egentlig? Ble bilene dårligere? Er ikke kundene fornøyde?

For å finne ut av dette, har vi gått rett til kilden. Nemlig de som faktisk eier og bruker disse bilene daglig. Ingen er nærmere å kunne uttale seg om dette enn nettopp dem.

Vi har score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet/driftssikkerhet, plass/praktiske løsninger, økonomi/kostnader og drivstoff/forbruk.

Mer enn 120 anmeldelser er lagt inn for Honda så langt. Mange av disse er på CR-V.

Meget godt fornøyd

Faksimile fra Brooms bilguide.

Denne bileieren er godt fornøyd. Det gis toppkarakter på både økonomi / kostnader og på kvalitet/driftsikkerhet, men det trekkes litt for noe høyt drivstofforbruk på denne bilen med bensinmotor.

Det ender med en poengsum på 8,6 av 10 mulige, det er en veldig god score.

SUV med personbil-komfort

Faksimile fra Brooms bilguide.

Også denne eieren er veldig fornøyd med sin Honda CR-V, som for øvrig er den andre i rekken. Det ser ut til at mange av CR-V-eieren har byttet til en ny CR-V. Det gjør man ikke om man ikke er fornøyd med både bil og forhandler. Her fremheves også god komfort.

Denne eieren av en 2007 modell gir toppscore i både Kvalitet / driftsikkerhet og på Plass / praktiske løsninger og 9 poeng på samtlige andre punkter. Det resulterer i 9,4 av 10 mulige poeng.

Det trekkes litt for at dekkene er dyrere enn på mindre biler, men alt i alt en veldig fornøyd CR-V-bruker der også.

Ikke bare fornøyde kunder

Faksimile fra Brooms bilguide.

Ingen bilmerker har bare fornøyde kunder. Ei heller Honda. Denne kunden er både litt skuffet over forhandleren, og bilen generelt.



Slik blir det ikke god stemning og fornøyde kunder av. Og det er nettopp dette med kostnader som blant annet irriterer denne CR-V-eieren.

Det ender med 5,8 av 10 poeng og er den laveste poengsummen som er gitt en til en Honda CR-V.

Dyre deler, men god driftsikkerhet

Faksimile fra Brooms bilguide.

Eieren av denne 2008-modellen oppsummerer det som er det gjengse for eierne av Honda CR-V. Altså godt fornøyd, men litt trekk for dyre deler. Eieren påpeker også at driftsikkerheten veier opp for dette. Det trekkes også litt for mye plast i interiøret.

Mens dieselmotoren i denne bilen også omtales positivt for godt moment og smidighet.

Hva er det da?

Det ser altså ut som om eierne, i all hovedsak, er veldig godt fornøyde med sin Honda CR-V og at flere er på både sin andre og tredje bil.

Hvorfor bråstoppet salget da?

Det finnes det kanskje ikke noen veldig enkel forklaring på, men det skyldes trolig flere faktorer.

For det første har motorene ikke vært spesielt gunstige med tanke på norske avgifter. Bilene blir derfor litt dyre i forhold til noen av konkurrentene. Nettopp konkurrentene har blitt både flere og tøffere også. Vi snakker om biler som Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander som begge tilbys med hybride drivlinjer – den ene ladbar. Men også biler som BMW X1, Subaru Forester og Mazda CX5, for å nevne noen.

Honda har heller ikke veldig mange forhandlere i forhold til en del av konkurrentene. Ofte selger disse også flere merker. Noe som ikke alltid er like heldig. Importørleddet har også blitt bygget ned og det har vært usikkerhet rundt dette leddet. Det er aldri bra, heller ikke for samarbeidet med forhandlerne.

Det hører med til historien at CR-V nå kommer i en ny versjon, for første gang også som hybrid her i Europa. Så gjenstår det å se om den kan klare å gjøre noe med det lave salget.

