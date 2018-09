– Jeg skjønner kanskje at folk har lurt på det! Det er hyggelig at folk tror at vi er et par. Det handler nok litt om at vi får skryt av dommerne og at de sier at vi er gode partnere og andre seriøse ting, sier den tidligere fotballproffen Jan Gunnar Solli.

Han avkrefter likevel at det er en romanse mellom han og Lund.

– Hun er en veldig flott dame. Denne uka skal jeg danse med to av Norges peneste damer; Mona Grudt og Rikke! Jeg tror mange blir litt sjalu på meg da, sier han.

«Mannen» i hennes liv

Solli, som de siste årene har jobbet som DJ i verdensklasse, røper at han er singel.

Dansepartneren syns det er flaut å snakke om sivilstatusen sin, men Solli svarer for henne.

STRENG: Rikke Lund sier at hun er en streng lærer, men at de kommer godt overens likevel. Foto: Line Haus

– Det er bare en mann i Rikkes liv, og det er Melvin. Jeg får meldinger om at hun har gitt ham nye frisyrer, at hun tar ham med på fine turer. Ja, Melvin er forresten en hund, sier han ertende.

Rikke Lund, som er fersk i Skal vi danse-sirkuset dette året, sier at hun har fått en del oppmerksomhet i det siste, men at hun ikke tenker særlig mye over det.

– Det er bare Melvin som gjelder. Han har vært med oss på treninger og lært noen dansetrinn, forklarer Solli.

– Han er forresten en blanding av Yorkshire terrier og Malteser, sier Lund lattermildt.

Skummelt

Forrige uke havnet Solli og Lund nest nederst på resultatlista etter at publikumsstemmene og dommerpoengene var lagt sammen.

Denne uken skal de danse Cha-cha-cha, og vil gjøre alt for å ikke havne på bunnen av lista igjen.

Solli poengterer at han ikke har bøttevis av følgere i sosiale medier, og at han derfor er avhengig av å levere på parketten uke etter uke.

– For oss er det jo kun danseprestasjonen som kan redde oss. Vi bør være gode hver uke og jobbe hardt. Det er livsfarlig å havne midt på lista. Da tenker kanskje folk at vi ikke trenger stemmene. Vi håper at folk husker å stemme på oss fremover, gitt at de liker det de ser, sier Solli ydmykt.