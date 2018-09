Får ros fra uventet hold: – Han er Real Madrids fremtid

Se hvordan Asensio herjet med Kroatia i Nations League i vinduet øverst!

Romas manager, Eusebio Di Franseco, lovpriser Real Madrids juvel i et intervju med den spanske storavisen AS.

TV 2 Sport1 eller Sumo fra klokken 20.00 i kveld: Se Real Madrid-Roma! ​

På spørsmål om hvilken av Real Madrids mange stjerner Di Francesco helst skulle hatt på laget sitt, svarer han kontant:

– Asensio.

Det italienske hovedstadslagets manager spår en fremtid som verdens beste fotballspiller for 22-åringen.

– Jeg ser for meg at han kan vinne Gulballen. Jeg hadde likt å ha ham i laget mitt på grunn av alderen, kvaliteten han viser, fleksibiliteten som gjør at han kan tilpasse seg flere roller og talentet hans, siteres Di Francesco.

På pressekonferansen før kampen uttaler den velkledde manageren at Real Madrid ser mer ut som et lag uten Cristiano Ronaldo, men vil ikke konkludere om de er blitt bedre eller svakere med en ung spanjol i superstjernens posisjon.

– Alt jeg vil si om dem er at jeg synes de ser bra ut, og at jeg er en stor fan av Marco Asensio. Han er Reals fremtid med de ferdighetene han har. Han er en annen spiller enn Ronaldo, men han jobber hardt for laget og involverer seg i spillet, sier han, ifølge Romas nettsider.

– Han har veldig gode grunner

TV 2s fotballblogger Mina Finstad Berg mener det er for tidlig å spå om den Mallorca-fødte ballkunstneren kommer til å vinne Gullballen i fremtiden, men støtter Di Francesco i at han er Real Madrids fremtid.

– Asensio er en fantastisk spiller med et enormt potensial. Han kan bli vanvittig god, sier Finstad Berg.

Under Julen Lopetegui har Asensio startet hver kamp som venstrekant, posisjonen Cristiano Ronaldo hadde fus på i ni strake sesonger.

22-åringen har imidlertid fått en litt ulik rolle, forklarer Finstad Berg.

– Han er en annen type spiller enn Ronaldo. Ronaldo hadde en veldig spesiell posisjon, og var så åpenbar «main man» at han ble fritatt noe defensivt arbeid. Ingen vil få den friheten under Lopetegui, slår hun fast.

– Asensio bidrar mer i andre faser av spillet. Han brukes mye på kant, men er egentlig best mer sentralt som en offensiv midtbanespiller. Han er flink til å sette opp lagkamerater og skape sjanser for seg selv, fortsetter hun.