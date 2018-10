Vi nordmenn har rike tradisjoner som jegere, fiskere og sankere. Enten det er snakk om å lure en diger rugg av en fjellørret, sanke litervis av bær og sopp eller skyte elg eller ryper, så treffer man mange nordmenn på hjemmebane om man bringer temaet fram.

Vi er også eventyrere og utforskere. Vi har hytter og drar med oss ski, sykler, pulker, kiter, surfbrett og Gud-vet-hva til steder som knapt er tilgjengelige.

Til det trenger vi biler. Skikkelige biler som tåler en trøkk, enten det er snakk om fryktelig mye vær eller utfordrende veiforhold. For oss nordmenn er det ofte begge deler samtidig.

Mange kjøpte mye utstyr

Dette tok den Norske Mitsubishi-importøren konsekvensen av. De satte rett og slett sammen en skreddersydd og komplett pakke tilpasset for oss nordmenn, basert på sin pickup L200.

– Ja, vi så at behovet var der. Kundene på Mitsubishi L200 kjøpte ofte mye ekstrautstyr i form av planlokk, ekstralykter, andre dekk og felger også videre. Så for å gjøre det litt enklere, bestemte vi oss for å lage en ferdig utstyrt modell.

Det forteller Vegard Werner som er produktsjef hos den norske Mitsubishi-importøren.

Spesialmodeller bare for Norge, det er ikke så vanlig.

Pakken det er snakk om består av følgende: Terrengdekk i dimensjonen 265/65x18 og egne lettemetallfelger, frontbøyle med LED-ekstralykter, panserbeskytter, vindavvisere, tilhengerfeste og planbeskytter, for å nevne noe. Samt at en del detaljer på bilene folieres enten i svart eller mattsvart.

Dette monteres på den allerede velutstyrte topputgaven Instyle + med Smartphone link Display Audio (SDA) og differensialsperre bak.

Bilene har blant annet skinn-interiøer, cruisecontroll og stigtrinn som standutstyr. Kundene kan velge mellom manuelt gir eller automat. Selvfølgelig er de utstyrt med egne X Edition-merker.

Denne bilen har vært i krigen – i ordets rette forstand

Bilen er tøff og takler tøffe forhold, samtidig som den byr på mye utstyr og god komfort.

Økt med 30 prosent

Bilene blir bygget om på Drammen havn ved ankomst til Norge og selges ingen andre steder i verden.

Denne pakken falt tydeligvis i smak hos norske pickup-kunder.

– Ja, det skal være sikkert. I det tøffe pickup-segmentet har vi klart å øke salget med rundt 30 prosent i forhold til i fjor. Mye av den økningen må tilskrives X Edition-modellen, avslutter Werner.

Utstyrspakken ville kostet 79.000 kroner om man skulle kjøpt alt løst. Her får man den med for 24.000 kroner og X Edition koster 440.000 kroner, inklusive moms.

Den første Mitsubishi L200 kom til Norge helt tilbake i 1982 og siden har mer enn 9.000 nordmenn kjøpt modellen. Men enda flere skal det tydeligvis bli ...

