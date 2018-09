Ekspertene svarer på om du bør binde renta

På torsdag tror de fleste at Norges Bank vil kunngjøre at styringsrenta heves fra 0,5 prosent til 0,75 prosent.

Det betyr høyere renter på boliglån, og dermed større månedlige utgifter for mange.

I løpet av de kommende årene er det spådd at styringsrenta skal heves flere ganger, og derfor lurer flere nordmenn på om det er på tide å binde renta.

TV 2 har tatt en prat med ekspertene for å få svar på nettopp det spørsmålet.

Kan lønne seg

Investeringsdirektør i HolbergFondene Gunnar Torgersen påpeker at torsdagens renteøkning har vært varslet lenge på forhånd. Derfor er renteøkningen allerede tatt med i bankenes beregning.

– Dette er kanskje den mest varslede renteøkningen noensinne. Derfor vil ikke renteøkningen i seg selv gi noen store utslag i markedet, sier Torgersen.

Han sier det finnes to innfallsvinkler til hvorvidt det er lurt av deg å binde renta. Det ene er om du binder renta fordi det er lønnsomt, mens det andre er knyttet til sikkerhet.

– Dersom renta de neste årene heves mer enn Norges Bank har signalisert, kan det være lønnsomt. Men det vet vi ikke. Renta er umulig å spå, for det er så mange faktorer, sier Torgersen.

Investeringsdirektøren sier Norges Bank mange ganger har bommet grovt når de har forutsett hvordan renta skal utvikle seg, og at det er derfor er svært vanskelig å spå hva som vil skje.

– Historisk sett har det ikke lønnet seg å binde renta. Men det er ikke dermed sagt at det ikke vil lønne seg å gjøre det nå. Det er forholdsvis billig å binde renta i dag.

Forsikring mot brå renteoppgang

Til tross for at rentebinding sjelden har lønnet seg gjennom historien, vil Torgersen altså ikke utelukke at det kan lønne seg denne gangen. Dessuten mener han det er mange nordmenn som bør binde renta med tanke på tryggheten det gir.

– Det er altfor få i Norge som har bundet renta. De som har et anstrengt forhold til sin personlige økonomi, og som allerede stanger i taket for hva de tåler av utgifter hver måned, bør vurdere det, sier Torgersen.

Han understreker at dette er noe den enkelte må vurdere, men er likevel tydelig på at det er mange som bør tenke seg om.

– Hvis man ikke tåler brå renteoppgang, bør man forsikre seg mot det. Og det er ikke for sent å binde renta. Det som skjer på torsdag er egentlig irrelevant, siden det har vært varslet så lenge, sier Torgersen

Tåler du uflaks?

Pål Ringholm i SpareBank 1 Markets omtales gjerne som Norges beste kredittanalytiker. Han peker på en rekke grunner til at man bør se på muligheten for å binde renta, og en av grunnene er nordmenns enorme gjeld.