Fårikål med tilslørte bondepiker til dessert.

Fårikål:

ca 1 kg lammekjøtt/fårekjøtt med ben i serveringsbiter (nakke, bog, bryst, nyrestykke)

ca 1 kg hodekål

2 ts salt

ca 4 ts hel pepper

3 dl kokende vann

Del kålen i båter. Legg kjøtt og kål lagvis i en kasserolle (start med kjøtt og avslutt med kål). Strø salt og pepper mellom lagene.

(Pepperkornene kan legges i en spesiell pepperholder eller i et kaffefilter som knytes igjen.)

Hell på (kokende) vann. Kok opp og la fårikålen trekke over svak varme til kjøttet er mørt, ca. 1 1/2 - 2 timer. Kjøtt fra sau trenger lengre trekketid enn kjøtt fra lam.

Server fårikålen rykende varm på varme tallerkener. Nykokte mandelpoteter eller Ringeriks-poteter hører med.

Tips: Fårikålen kan eventuelt jevnes ved å strø 1-2 ss hvetemel mellom hvert lag av kjøtt og kål.

Mange synes fårikålen er best ved oppvarming neste dag.

Avkjøl godt uten lokk før fårikål settes kaldt til oppbevaring.

Tilslørte bondepiker

5-6 faste norske epler

ca. 3/4 dl sukker

1/4 dl vann eller eplejuice

1 ts sitronsaft

4 dl malt brød/kavring/havrekjeks/rester av tørre kaker

1-3 ss sukker (avhengig av hva som brukes)

1 ts kanel

2 ss usaltet smør

3 dl kremfløte eller vaniljekesam

1 ts vaniljesukker

Skrell eplene, del dem i båter og skjær bort kjernehusene. Kok eplebåtene møre i vann/juice tilsatt sitronsaft. Smak til med sukker. Rør om slik at en del av eplene blir til mos, la det fortsatt være noen hele eplebiter igjen. Avkjøl.

Smelt smør i en stekepanne ha i malt brød/kjeks, kanel og eventuelt litt sukker og stek gyllent på middels varme. Vend på brødet hele tiden slik at det ikke blir for mye stekt. Brødblandingen skal ha en lys karamellfarge. Hell blandingen over på et flatt fat og avkjøl.

Pisk kremfløte med vaniljesukker. Vaniljeisa røres lett opp. Pisket krem kan også blandes med vaniljekesam for å gjøre den litt” magrere”

Legg brød, eplemos og krem lagvis i en bolle eller porsjonsglass. Det øverste laget skal være krem. Dryss litt av brødblandingen på toppen.