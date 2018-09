Derfor ligger 146 kommuner langflate etter disse studentene

For å høre tilbudene direkte fra kilden, tok TV 2 med seg Erik Skaadel (22), Sandra Larsen (21) og Håkon Dahle (22) ut til Askøy og Fjell kommune, for å høre med egne ører hva kommunene vil tilby dem.

– I fjor startet vi å tilby sykepleiere 25.000 kroner ekstra for å jobbe her hos oss. I tillegg til dette, betaler vi også 40.000 kroner i ekstra nattillegg, sier Fjell-ordfører Marianne Bjorøy.

Fjell-ordfører Marianne Bjorøy forteller studentene Sandra Larsen (f.v.), Erik Skaadel og Håkon Dahle om ekstragodene ved å flytte til deres kommune for å jobbe. Foto: Tor Henning Flaatten.

Men penger er ikke det eneste hun har å tilby. Ordføreren lover også høy stillingsprosent, og satsing på «helse-landsbyen» kommunen har bygget opp.

– Vi skal ha ny intermedial avdeling, legevakt, og mange nye tjenester som er spennende for sykepleiere. Mindre kommuner har mye større muligheter for å samle all kompetansen til et stort fellesskap, og det tror vi gjør arbeidsmiljøet ganske interessant, sier Bjorøy.

Studentene lytter til ordføreren og noterer godene. De er positive, men de feller ingen dom før begge kommunene er besøkt.

– Vanskelig å rekruttere

– Hvorfor er det slik at dere må lokke sykepleiere med penger for å få nok folk?

– Det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere de siste årene, kanskje fordi det er mer utfordrende å jobbe i kommunehelsetjenesten enn på sykehus. Vi har sett utviklingen, og da må vi være på tilbudssiden og tiltrekke oss ny kompetanse på et vis, sier Bjorøy.

Helsefagsjef Anne Kjersti Drange i Askøy kommune sier de også kan friste med høy stillingsprosent, noe som er veldig attraktivt for studentene. Foto: Tor Henning Flaatten.

Deretter går turen videre til Askøy - en kommune som er sammenlignbar med Fjell. Begge ligger en halvtimes kjøretur unna Bergen sentrum, og tilbyr ekstragoder i cirka samme sjikt.

– Hei, og velkommen, sier fagsjef Anne Kjersti Drange i Askøy kommune når studentene kommer.

– Vi kan tilby dere 15.000 kroner over vanlig sykepleie-tariff, men vi kan også betale 19.700 kroner ved ti års ansiennitet, og 20.000 kroner ved 16 års ansiennitet. I tillegg jobber vi aktivt med en heltidskultur med høye stillingsprosenter, sier Drange.

Dette betyr mest

Sistnevnte ser ut til å falle i god jord hos studentene. Det er nemlig ingen tvil om at fulltidsstillinger er verdifulle for morgendagens sykepleiere. Alle tre har hørt skrekkhistoriene om vikarer som må lappe sammen en månedslønn ved hjelp av flere vikariater med lave stillingsbrøker.

– Høy stillingsprosent er ekstremt viktig, og appellerer i hvert fall til oss tre. De 15- eller 25.000 ekstra kronene har kanskje ikke så mye å si hvis man bare jobber 40-70 prosent stilling. Hvis man jobber 100 prosent, vil man også tjene mye mer penger, sier Skaadel, og får støtte fra Dahle.

– Når man starter yrkeslivet som fersk sykepleier, har man lyst til å vedlikeholde og utvikle kompetansen. Da er det viktig at man får jobbe, sier han.

Fagsjef Drange forsikrer studentene om at Askøy også kan tilby dem kort vei til Bergen, moderne fasiliteter, et godt miljø og varierte arbeidsoppgaver som gjør det mulig å bruke hele spekteret av sykepleie-utdanningen.

Tilbake på Høgskulen er studentene klare for å avgi dommen over hvilken kommune de likte best. Pengene var, kanskje noe overraskende, ikke det viktigste. Foto: Tor Henning Flaatten

Dommen

Tilbake på høyskolen, er det klart for å høre hvilke to kommuner som falt best i smak hos studentene.

Pengene viste seg, kanskje noe overraskende, å ikke være det viktigste for dem.

– Både Fjell og Askøy hadde flotte insentiver, med både høyere årslønn og lovnader om høy stillingsprosent. Begge var ganske like, men for meg var det kanskje Fjell som appellerte mest. Jeg syntes det var veldig interessant med denne helse-landsbyen og utviklingsmulighetene, sier Larsen.

Det er Dahle enig i.

– Jeg tenker også Fjell, særlig på grunn av denne helse-landsbyen. Det var ikke så mange tusen kroner i forskjell mellom de to kommunene, så det som veier tyngst for meg er hvordan arbeidsplassen faktisk er, sier Dahle.

To av studentene valgte altså Fjell, men Skaadel er av en annen oppfatning.

– Jeg tenker faktisk Askøy. De skrøt veldig av læringsmiljøet, i tillegg til å ha moderne fasiliteter. Samtidig lovet også de å satse på videre utvikling av fasilitetene, så jeg velger nok dem, avslutter han.