Overgrepene mot sønnen skal ha startet i juli 2013, og vart helt fram til februar 2015. I den perioden skal han gjentatte ganger har forgrepet seg på sønnen sin, som er født i 2009.

Saken startet mandag denne uken i Oslo tingrett, og skal ha sin siste dag onsdag.

Mannen står tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 10 år, for å ha hatt seksuell omgang med «slektning i nedstigende linje».

– Min klient erkjenner straffskyld på alle tiltalepunkter, sier mannens forsvarer Kirsten Birigtte Sigmond.

Ifølge Sigmond har det blitt lagt ned påstand om forvaring i 7,5 år, med en minstetid på fem år.

Forgrep seg på stedatteren

Han står også tiltalt for å ha tatt flere bilder av sønnen og delt disse videre. Disse skal ha vært av en «svært seksualisert karakter, og ble delt med flere andre personer via internett», heter det i tiltalen.

Tiltalen omfatter også seksuell omgang med barn under 14 år og seksuell omgang med «fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt».

En gang i perioden 2007-2008 skal han ha forgrepet seg på sin stedatter, som på det tidspunktet var 9-10 år gammel.

Store mengder overgrepsmateriale

I perioden fra januar 2012 til februar 2016 skal han ha sendt flere melder via blant annet Skype, YahooMessanger, Windows Live Messenger, Trillian og Gaysir, der han har gitt uttrykk for å ha hatt seksuell omgang med sin sønn og stedatteren.

Meldingene som er skrevet og delt er ifølge tiltalen svært grove, og det beskrives grove seksuelle overgrep mot barn. Han skal også ha beskrevet å ha brukt tvang og neddoping i overgrepene.

I februar 2015 skal han i tillegg ha vært i besittelse av flere tusen bilder og videoer som viste overgrep mot barn, eller som seksualiserte barn. I februar 2016 ble han igjen tatt for å ha vært i besittelse av 77 slike bilder.

Totalt skal den tiltalte mannen ha vært i besittelse av 6825 bilder og 16 videoer. Disse skal han ha skaffet seg gjennom planmessige søk på internett, eller ved å ha fått tilsendt materialet fra andre personer.